VIJETNAMKA LIZ POSTALA SRPKINJA: Udala se za ŽARKA, a sada ima najlepše vesti! "Na Durmitoru smo saznali da sam TRUDNA" (VIDEO)

Australijanka Elizabet Duong, poreklom iz Vijetnama koja je, došavši u Srbiju pre oko četiri godine, zbog ljubavi prema našoj zemlji i narodu odlučila zauvek tu i da ostane, u svom poslednjem video snimku otkrila je da je postala Srpkinja ali i da će, zajedno sa svojim suprugom Srbinom, postati majka.

Liz je na svom Jutjub kanalu objavila da je zbog lepih stvari koje su joj se desile u životu duže vreme nije bilo. Kako je objasnila, osim što se udala za Žarka iz Srbije, ona je ostala i trudna ali i dobila srpski pasoš i time zvanično postala Srpkinja.

"Zvanično moje ime je sad Elizabet Hong Tošev. Mi smo saznali na planini Durmitor da sam trudna... Takođe juče sam potpisala ugovor za stan", počela je Liz svoj Jutjub video koji je simbolično naslovila sa: "Postala sam majka, žena i Srpkinja".

Kako je objasnila na samom početku, kao neko ko voli Durmitor, za Novu godinu je zajedno sa suprugom otišla tamo, te baš na planini saznala da je trudna, otkrivši da je sada u šestom mesecu trudnoće.

"Moja majka je odobrila venčanje"

Nakon što je su saznali da će postati roditelji, Žarko i Liz su odlučili da se venčaju.

"Kada je Žarko dobio odobrenje od moje mame, pošto je u našoj porodici mama glavna, samo me je pitao da li želim da se udam za njega, a ja sam rekla 'da, što da ne'. Tako da sam sada Elizabet Hong Tošev" priča kroz smeh Liz, dodajući da ima najboljeg muža na svetu.

Dalje je ispričala da je potpisala papire za kupovinu stana u Kragujevcu, gde inače žive i gde će živeti, ali da to nije stvar koja ju je ipak najviše oduševila.

"Dobila sam pasoš posle četiri godine"

Otkrila je da je dobila srpski pasoš i objasnila je kako je do toga došlo.

"Pre godinu dana su me zvali da dođem u Pariz. Bila sam tamo deo tima koji je predstavljao Srbiju kako bi postala domaćin EXPO-a. Pokidali smo. Srbija je zbog naše prezentacije i rada postala domaćin EXPO-a. A baš kad smo slavili pobedu oni su me pitali 'Liz da li ti imaš naše državljanstvo?'. Rekla sam da nemam. Pitali su me da li želim da ga imam i ja sam rekla 'pa da, naravno!'. Samo su mi rekli da će rešiti sve...Čekala sam a ovaj pasoš četiri godine, što je u odnosu na neke druge ljude jako mali period, tako da je jasno da sam imala sreće", ispričala je.

foto: RINA

"Vidim da je Srbija normalna zemlja"

Takođe otkrila je da je malo nakon saznanja da je trudna i njena majka stigla u Srbiju koja je nakon posete promenila mišljenje o našoj zemlji - na bolje. Majka je ispričala da je živela u ubeđenju da je Srbija u stvari Sirija i da je bila uplašena kada je zakazala let, međutim delom joj je laknulo kada je na guglu videla da je Srbija bila deo Jugoslavije.

"Za Jugoslaviju sam čula dok sam bila u Vijetnamu jer je tad bila prijatelj Vijetnama. Promenila sam mišljenje o Srbiji. Jedan moj prijatelj ima kolegu Srbina koji je veoma odgovoran i dobro brine o svojoj porodici, ne juri žene. Vidim da je Srbija normalna zemlja, a u svakoj zemlji ima dobrih i loših ljudi. Ljudi širom sveta moraju da vide da Srbija nije onakva zemlja kakvom je mediji prikazuju", rekla je Lizina majka.

Kurir.rs/Blic/Preneo: D. P.