KAKO DA VAS KOMPLETAN RUČAK ZA DVOJE U GRČKOJ KOŠTA MANJE OD 14€: Ovo su cene namirnica u marketima, jedna stavka papreno košta

Ove sezone u Grčkoj kompletan ručak za dvoje može da se kupi za manje od 14 evra, piše u video-snimku koji se pojavio na Instagram stranici nikana.gr.

U video-zapisu piše da celo pečeno pile košta 9,19 evra, pečeni krompirići su 2,76 evra, dok salata iznosi 1,51 evro.

- Evo ideje za kompletan ručak i to za manje od 14€. Ovim putem želimo da vas pozovemo na ostatke svog ručka ne bacate, nego da nahranite ulične mačke koje krase svaki ćošak u Grčkoj. Još važnije, olakšajte im nadolazeće vrele letnje dane i ponesite im vodu. Mace će vam biti zahvalne, a vi ćete uživati u dobrom osećaju nakon učinjenog dobrog dela - navodi se u objavi.

Nakon objave na Instagram storiju se pojavio novi video na kome piše:

- Pratioci nam javljaju da i u Nikitiju rado kupuju pečeno pile za ručak.

Što se tiče ovogodišnjih cena u prodavnicama i marketima u grčkim letovalištima Grčka info je nedavno objavila detaljni spisak cena namirnica koje su mnogim turistima neophodne. Mnogima je privukla pažnju cena hleba koja ove godine iznosi skoro dva evra.

Okvirne cene u Grčkoj 2024. Hleb 1.10 - 1.90

Mleko (litar) 1.12 - 2.80

Jaja (pakovanje 12 komada) 2.20 - 3.50

Kečap 2 - 4

Suncokretovo ulje (litar) 2.00 - 2.60

Maslinovo ulje MrGrand extra devičansko (4 litara) 49,69

Maslinovo ulje Altis Clasic (2 litre) 27,88

Maslinovo ulje Minerva Clasic (1 litar) 13,18

Puter (225 g) 3 - 4

Jogurt 2 - 4

Testenine 1 - 2

Toalet papir 3,39 - 5

Brašno (kg) 0,79 - 1.90

Šećer (kg) 1.20

Feta sir (kg) 5.50 - 12.90

Kačkavalj (200gr) 3 - 4

Salama (kg) 7 - 16

Paradajz (kg) 2.10

Krastavci (kom) 0,56

Grčki kupus 0.50 - 1.60

Krompir (kg)

Batat 1.00 - 2.10

2,18

Crni luk (kg) 0.50 - 1.30

Crveni luk kg 1,55

Mladi crni luk 0.80

Šargarepa 0,80

Zelena paprika (kg) 3,80

Jabuke (kg) 0.90 - 2,20

Breskve (kg) 1,80 - 2.50

Kajsije (kg) 2.60 - 3.00

Trešnje (kg) 1.50 - 3.00

Jagode (pakovanje) 2 - 5

Lubenica (kg) 1.20 - 2.00

Limun (kg) 0.88

Majonez 3 - 4

Senf 2 - 3

Pirinač 1.50 - 1.90

Banana (1kg) 1.85

Grčki avokado 4.45

Ananas 1.58

Pomorandže (1kg) 0.70 - 2.00

Voda (paket 6 flaša od 1.5) 1.10 - 2.00

Domaće pivo (0.5 l) 0.80 - 2.00

Uvozno pivo (0.33 l) 1.00 - 3.00

Iznosi su kao i u ostalim mestima nešto više u odnosu na minulu sezonu. Ipak, savet je da tursti ne treba da dozvole da im se odmor pretvori u potragu za najjeftinijim.

- Uvek se setite da tokom 10 dana letovanja nećete kupiti tonu mesa ili 1.000 vekni hleba pa da vam se to toliko odrazi na standard. Razlike u ceni koje će postojati ako negde nešto platite malo skuplje, mizerne su i nisu vredne razmišljanja da li nešto košta dva evra ili 2.3 evra... Umesto da par sati izgubite trčeći od jednog do drugog marketa i upoređujući šta je gde jeftinije, provedite to vreme kvalitetno, opušteni i maksimalno posvećeni svojoj deci i svojim partnerima. Sunčajte se, plivajte i uživajte. Nadoknadite na moru ono što propuštate kući - navodi Grčka info.

