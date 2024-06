DEDA MU DOŽIVEO SRČANI UDAR ZA VOLANOM, ON OSTAO INVALID SA 13 GODINA! Andrej prošao kroz pakao, šest godina kasnije ŽELI U PARIZ

Devetnaestogodišnji reprezentativac Srbije u stonom tenisu, Andrej Radulović iz Niša, već šest godina pored životnih bitki niže pobede na turnirima. Njegova najveća borba sada jeste da ustane iz invalidskih kolica. Iako još uvek iz tog meča nije izašao kao pobednik, Andrej ne odustaje, a sledeće odredište su mu Olimpijske igre.

Životna bitka Andreja Radulovića počela je pre šest godina kada je doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Vraćajući se kući sa letovanja, deda koji je tada bio za volanom dobio je srčani udar što je izazvalo sudar vozila sa šleperom. Tom prilikom Andrej je zadobio teške telesne povrede zbog kojih je završio u invalidskim kolicima.

- Imao sam jako teške periode po bolnicama, ali opet mi je najteži period bio da psihički prihvatim to da sada treba da me drugari prihvate takvog kakav sam. Borba je trajala više od godinu dana. Kada sve to prođete jednostavno počne da vam bude mrsko da ustajete, da se pokrenete, problem su monotonost da sedite kući, da ne radite ništa - priča Andrej.

Nizali su se uspesi i medalje na turnirima što mu je otvorilo put ka reprezentaciji. Sada trenira marljivo jer mu je cilj da se plasira na Paraolimpijske igre.

- Već se bavim profesionalnim sportom tako da maltene svako jutro imam treninge, popodne sam na fakultetu, uveče vežbam, tako da mi je dan ispunjen. Do sada su bili turniri po Srbiji. Imaju i po inostranstvu dosta, imam dosta medalja iz Bugarske, Makedonije - dodaje Andrej.

Životna priča ovog 19-godišnjaka pravi je primer da je snaga uma često ispred snage tela ukoliko imamo jasan cilj.

- To nije samo ni ustanete ujutro i da radite trening. Motivacija je svuda oko nas, samo treba da donesemo odluku koliko ćemo da radimo, da izgradimo tu disciplinu, da ostvarimo naše ciljeve.

Uprkos svim problemima on pozitivno gleda na budućnost i ima velike planove.

- Imam 19 godina,imam planove u šta ću da ulažem. Mislim da je najbitnija ta disciplina koju sam izgradio. Šta god zamislim mogu da ostvarim u ovom trenutku, a smatram da sve što sam prošao je dovoljno da mogu da izgradim tu disciplinu.

