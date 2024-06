I dalje se prepričava slučaj devojčice iz Obrenovca koja je povređena u sudaru autobusa i kamiona kod Obrenovca 21. maja. Javnost je bila šokirana posle priče o tome kako su ona i njen otac bukvalno odbijani u u više zdravstvenih ustanova, pod različitim objašnjenjima ili tačnije, izgovorima. Devojčica nije dobila adekvatnu pomoć.

Taj slučaj je prema mnogima bio krah birokraktije, ali i krah zdravstenog sistema. Podsetimo, devojčicu su prvo iz Doma zdravlja Obrenovac uputili u Kliničko bolnički centar Bežanijska kosa. Tamo su odbili da je prime i uputili su je na Urgentni centar. Odande su je uputili dalje, u Tiršovu. U Tiršovoj je konačno pregledana i lekar je rekao da mora da nosi medicinsku kragnu, ali da to mora da uradi u Urgentnom centru.

Ponovo odlazi tamo ali u Urgentnom centru dobija odgovor da ne mogu da joj stave medicinsku kragnu jer ima 15 godina, a da ima 16 godina - mogli bi. Odatle ponovo u dom zdravlja Obrenovac gde su na kraju improvizovali, kako tvrdi otac deteta - nekakvu kragnu uz konstataciju lekara da može da posluži.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije gostovao je Savo Pilipović predsednik udruženja pacijenata Srbije.

- Ovo je strašno bez bilo kakvih eufemizama i ovo nije smelo da se desi i ne sme da se dešava. Ova priča nažalostg ima i nastavak. Kada je devojčica išla da joj pruže psihološku pomoć, rekli su joj da to ne mogu da urade jer je došla sa ocem, a njeni roditelji su razvedeni, pa je majka formalno pravni staratelj. To je situacija u kojoj mi živimo i u kojoj se često kao pacijenti nalazimo. Iz mog ličnog primera mi je ovakve situacije su mi dobro poznate, ali i iz onoga što mi pacijenti pišu - rekao je Filipović i dodao:

03:36 POVREĐENOJ DEVOJČICI ODBILI ZDRAVSTVENU POMOĆ JER JE DOŠLA SA OCEM I NEMA 16 VEĆ 15 GODINA! Šetali je po 4 zdravstvene ustanove!

- Ja često gostujem u medijima. Poznat sam zdravstvenim radnicima, ali i meni se kao i svima dešavaju situacije tipa: fali ti još jedan papir. Ja razumem da postoji problem da nema lekara. To je objektivan problem, ali da li neko ima 15 ili 16 godina, ili da li je došao sa majkom ili ocem to su potpune budalaštine. Da mi odemo sad u neku birtiju na nekoj periferiji i da to pričamo ljudima oni nam ne bi verovali. Rekli bi vas dvoje izmšilajte, ali nažalost to se dešava i to veoma često.

