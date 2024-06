ISKUSTVO GLUMICE KOJA SE PORODILA U ŠESTOJ DECENIJI ŽIVOTA: To se desilo posle pete veštačke oplodnje, OVAKO SAM SE OSEĆALA

Pitanja i konsultacije koja žena dobija mogu veoma da zbune njeno donošenje odluke da postane majka. Neki govore da bi prvo trebalo faklutet završiti, da su neke godine prerane, a neke prekasne, da bi trebalo da postoji određen jaz između dece i tako dalje.

A kada je biološki najpogodnije da žena rađa, i sa kakvim komentarima se susreću žene koje rode nakon četrdesete, odgonetnule su gošće "Pulsa Srbije" Ljiljana Jakšić, glumica i Maja Marijana, pevačica.

Da podsetimo, Ljiljana je rodila dete u 52. godini, dok je Maja prvu ćerku dobila u 24. godini.

foto: Kurir televizija

Jakšić je pričala o tome da li se konsultovala sa medicinskim mišljenjem ili joj to nije bilo važno u datom trenutku:

- U tom trenutku meni uopšte nije bilo važno šta kaže medicina, jedino mi je bilo važno da mi ginekolog posle pregleda kaže da li je to moguće, da li on veruje u to. To mi je bilo dovoljno, dalje nisam razmišljala.

Potom je Marijana ispričala svoje iskustvo, s obzirom na to da je mlada dobila dete, tačnije ćerku:

- Nikada nisam planirala decu, jednostavno su se desila i naravno da sam to želela sa svojim partnerima jer imam iz dva raka po jedno dete. O medicinskom mišljenju nisam puno razmišljala, jednostavno mi je bilo najvažnije da sve bude uredu. Tada sam imala 23, 24 godine pa su mi misli bile popunjene pozitivom, odnosno da je sve okej.

Inače, Marijana je drugu ćerku dobila pet godina nakon prve, odnosno sa 29 godina, pa je opisala raziku same trudnoće:

- Naravno da su se razlikovale te dve trudnoće, prvu sam morala da održavam, tako da nisam pevala, niti putovala, više sam ležala, nisam smela da se maknem, a verovali ili ne imala sam preko 100 kila kada sam otišla na porođaj. Bila sam kao tenk. Sećam se, nakon porođaja, u bolnici da me je jedna žena pitala kada ću se poroditi, jer mi je stomak ostao. Doduše, s obzirom na to da sam bila mlada, brzo sam se vratila u formu. Međutim, što se druge trudnoće tiče, bukvalno sam sve vreme bila u pokretu.

Marijana se osvrnula na deo psihofizičke stabilnosti mlade osobe, i kako se nosila sa te strane sa decom:

02:44 ISKUSTVO GLUMICE KOJA JE OSTALA TRUDNA U ŠESTOJ DECENIJI ŽIVOTA: To se desilo posle pete veštačke oplodnje, OVAKO SAM SE OSEĆALA

- Mislim da je priroda to fenomenalno regulisala, nema tu šta da se zna ili ne zna, jednostavno se prilagođavamo. Naravno da sam imala strah, a pogotovo kada sam prvi put kupala svoju ćerku, koja je bila malo veća od kifle, pa sam se pitala kako da uhvatim to malo dete, tu sam imala pomoć majke i svekrve, dolazila je babica dok dete nije ojačalo. Ali kako kažu, rodilo se - ljuljaj ga. Svaka žena koja rodi ne razmišlja "šta ćemo sad" nego jednostavno to dete zavisi od nas i mi mu posvećujemo punu negu, brigu, pažnju da ga postavimo na noge.

Potom je i Jakšić otkrila kakve je nedoumice imala u tom trenutku:

- Ničega se nisam plašila, bila sam presrećna. U trenutku kada sam saznala da sam ostala u drugom stanju, posle pete veštačke oplodnje, bila sam presrećna kao da su mi tog trenutka dali bebu. Tako sam se celu trudnoću ponašala, bila sam raspevana, radosna, radila sam posao koji volim, imala sam u sebi dete koje raste, to mi je najlepši period u životu. Radila sam do osmog meseca, tek početkom devetog meseca sam ušla u bolnicu, a rekli su mi da je baš rizična trudnoća. To je bio divan period za mene, nisam imala mučnine, imala sam samo 12 kilograma više.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:41 KONAČNO IZJEDNAČEN POLOŽAJ PORODILJA: Izmena Zakona se najviše odnosi na žene koje su imale problem da napune 18 meseci staža