OSMACI BROJE SITNO DO MALE MATURE: Počela pripremna nastava, a evo kako još mogu da se spreme! Papreno plaćaju privatne časove

Oko 67.000 osmaka se uveliko priprema za polaganje male mature koja će se održati od 17. do 19. juna. Iako su malim maturantima na raspolaganju zbrike za polaganje prijemnog iz srpskog jezika, matematike, izbornog testa i evežbaonica mnogi roditelji moraju dodatno da plaćaju privatne časove za koje daju i do 2.000 dinara jer smatraju da će se deca tako najbolje pripremiti.!

Raspust za osmake je počeo prošle nedelje, a ove sedmice škole su organizovale pripremnu nastavu za polaganje male mature koja ih čeka za dve nedelje. Prvog dana đaci polažu srpski odnosno maternji jezik, zatim matematiku, a trećeg dana ih čeka test iz izbornog predmeta. Ove godine većina osmaka se odlučila za polaganje geografije i to čak 41,26 odsto. Međutim, i pored organizovane nastave u školama, nastavnika, zbirku i evežbaonice neki đaci zahtevaju od mama i tata i odlazak na dodatne privatne časove.

foto: Marina Lopičić

Nastavnici koji ih drže imaju pune ruke posla u ovom periodu godine jer osim osmaka kod njih dolaze i drugi đaci koji žele da poprave ocene te smatraju da će im časovi biti od pomoćii.

Cene časova se razlikuju od grada do grada i od predmeta do predmeta, a najskuplji su u prestonici gde nastavnici koji predaju srpski i matematiku naplaćuju od 1.500 do čak 2.000 dinara po času. Nešto jeftinija varijanta je u gradovima centralne Srbije gde su iznosi do 1.200 dinara po času, a najjeftiniji su na jugu zemlje. Tamo nastavnici uzimaju oko 700 dinara.

Kalendar aktivnosti za osmake 17. juna 9-11h završni ispit iz srpskog maternjeg jezika

18. juna 9-11h završni ispit iz matematike

19. juna 9-11h završni ispit, treći izborni predmet

21. juna do 8h preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portalu Moja srednja škola

21. juna od 8 do 15h prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u školi)

24. juna do 8h objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

od 25. do 26. juna popunjavanje liste želja elektronskim putem i predaja liste u osnovnoj školi

1. jula do 8h objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama i objavljivanje slobodnih mesta za upis u drugi krug

14. avgusta završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika drugi krug

15. avgusta završni ispit - test iz matematike

16. avgusta završni ispit reći test

19. avgusta konačni rezultati

od 20. do 23. avgusta 8-15h prijavljivanje i raspoređivanje u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu * Portal Moja srednja škola

Roditeljima je dostupan i Vajber kanal Moja srednja škola odnosno info kanal, na kome i učenici mogu pročitati informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole. Iz Ministarstva prosvete su nedavno rekli za Kurir da ovaj portal omogućava učenicima i da vežbaju i provere svoje znanje.

foto: Marina Lopičić

Izbor trećeg predmeta Predmet Procenat đaka Geografija 41,26

Biologija 36,26

Istorija 9,29

Hemija 6,76

Fizika 6,43

- Više od 4.200 zadataka razlicite težine (tri nivoa - osnovni, srednji i napredni nivo za sedam predmeta - srpski/maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija) koje ce rešavati rasporedeni su prema težini, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda. Zbirke i evezbaonica sadrže i zadatke na osam jezika nacionalnih manjina - albanskom, bosanskom, bugarskom, madarskom, rumunskom, rusinskom, slovackom ili hrvatskom - za sve one osmake koji nastavu pohadaju na jeziku svoje nacionalne manjine - objasnili su iz ministarstva i dodali da su na RTS Planeti, na podsajtu Moja škola, postavljeni časovi koje učenici mogu da koriste za pripremu za polaganje završnog ispita:

Važno Prvih 45 i poslednjih 15 minuta učenik ne može da preda test Dosadašnja praksa na završnim ispitima za male maturante pokazala je da su na testovima od 20 zadataka, devet zadataka osnovnog nivoa, sedam srednjeg i četiri naprednog nivoa. Učenici odgovore treba da ispišu hemijskom-olovkom i prostorije ne smeju napuštati prvih 45 i poslednjih 15 minuta. Strogo je zabranjena upotreba mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležnika, dodatnih papira.

- Škole su, u skladu sa programima rada, u obavezi da organizuju pripremu učenika osmih razreda za završni ispit. Škole imaju autonomiju da u skladu sa kapacitetima i potrebama svojih učenika procene na koji način će organizovati pripremu i koliko dugo će priprema trajati.