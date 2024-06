ISPOVEST BRANKE KOJA SE BORI SA RETKOM I TEŠKOM BOLEŠĆU: Po pravilu je ta promena benigna, ALI...Trudim se da se psihički održim!

Branki Dejanović, kojoj je pre dve godine dijagnostikovana promena u omotaču išijadikusa, a nakon biopsije i prisustvo malignog sarkoma mekih tkiva, i dalje se bori sa teškom bolešću. Iako je operisana, tumor nije u potpunosti uklonjen, pa se nastavilo sa hemioterapijom i zračenjem X nožem.

Krajem prošle godine uočene su promene na plućima i na karlici, a nakon rezultata biopsije, planira se lečenje u inostranstvu imunoterapijama u vidu peptidne vakcine. Branka se hrabro borila sa bolešću ove dve godine i nastavlja da se bori, ali joj je potrebna i naša pomoć.

Branka je o borbi sa teškom bolešću govorila u jutarnjem programu Kurir televizije, a preko vibera se uključio i dr Vladimir Kovčin, internista i onkolog.

- Dugo pre nego što mi je postavljena dijagnoza, tri i po godine ranije imala sam tipične probleme sa išijasom. Imala sam bolove u nozi i tako se to završavalo. Odete kod lekara i dobijete nešto da vam bolovi prođu. Uz to idete malo u šetnje i na vežbe. Periodi između tih situacija su bivali sve kraći, a poklopili su se sa periodom pandemije korone kada su bolnice bile u kovid sistemima. Niste imali mogućnost da odete negde osim ako nije hitan slučaj.

U nekom trenutku fizijatar joj je prepručio da snimi regiju ispod lumbalnog dela kičme kada joj je postavljena dijagnoza:

- U nekom trenutku kada sam krenula malo ozbiljnije da to lečim vežbama, fizijatar koji je sa mnom radio je predložio da snimim i donji deo magnetom, jer smo do tad snimali samo lumbalni deo kičme. Kada sam uradila taj snimak uočena je ta promena u omotaču išijadikusa. Ta promena se naziva švanom i po pravilu je benigna.

Međutim, u njenom slučaju otkriven je maligni sarkom mekih tkiva:

- Niko ne može to da zna unapred. Ako je 99.9 odsto slučaja benigno normalno je da se ima takva pretpostavka. Nisam to toliko tragično shvatala. Zaista sam nailazila na neke reče utehe i nade, bazirane na znanju lekara šta može da se uradi. U početku su prognoze bile zaista optimistične. Međutim taj neki podtip ili mutacija nije odreagovala na hemoterapiju.

Kada je u pitanju njen kvalitiet života kaže da je on narušen isključivo bolovima.

- Na kvalitet života je uticalo samo bolovima. Kada postoji ta upala bolovi su bili strašni, mada su oni krenuli da se umanjuju već nakon operacije jer je pritisak tumora na nerv popustio. Sada je unazad dva tri meseca ponovo počelo, ali još uvek to nije kontinuirano kao pre operacije. Nadam se da ćemo uspeti da adekvatno odreagujemo, jer to je jedino što mi je preostalo.

Kovčin je objasnio prirodu Brankine bolesti:

- Sarkomi su retko maligno oboljenje koje nastaje od vezivnog i koštanog tkiva. Pacijantkinja je pomenula mutacije. One dovode do toga da se tumor razvija kao maligni i proizvodi peptide, proteine koji su strani i koje naš organizam ne može da prepozna. Mutacije dovode do progresa bolesti i to su takozvane drajving mutacije. U ovom slučaju ako govorimo o peptidnim vakcinama potrebno je da se ustanovi postojanje tih drajving mutacija i onda možemo da napravimo neke vakcine na te peptide koje će aktivirati prirodne ubice ćelija koje će pokušati da savladaju stranca, odnosno tumor u organizmu pacijenta.

Branka će lečenje nastaviti u Nemačkoj gde bi trebalo da primi odgovarajuće vakcine:

- Te vakcine treba da se proizvedu i primaju se u 10 doza. Ono što je neophodno jeste da pacijent bude psihički stabilan od trenutka kada počne proizvodnja vakcine do primanja terapije, tako da se maksimalno trudim da sebe psihički održim.

Branki Dejanović možete pomoći slanjem poruke 1661 na broj 3030, ili uplatom na žiro račune:

Dinarski račun: 160-6000001908591-89

Devizni račun: 160-6000001909735-52

