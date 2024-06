PRIPREMITE SE, U SAD SE I VAZDUH PLAĆA: Maja otputovala u Njujork, pa ispričala cene! Samo za hranu treba do 840 dolara!

Mnogi maštaju o odlasku u SAD, međutim čak i putovanje od samo 12 dana u tu daleku zemlju može biti vrlo skupo!

Na to je ukazala i jedna Maja, koja je za sve one koji žele da otputuju u Njujork, izračunala koliko bi ih to otprilike koštalo. Ovaj snimak ona je objavila na Tik Toku.

- Koliko vam je potrebno para za 12 dana u Americi? Karta bez presedanja do Njujorka me je koštala 907 dolara. Na sve suvenire sam potrošila oko 150 dolara. Za hranu vam je potrebno dnevno između 40 i 70 dolara, zavisi gde jedete i šta jedete. Smeštaj nisam plaćala jer sam bila kod drugarice - priča Maja.

To, prema njenoj računici, znači da bi za 12 dana, samo za hranu, trebalo izdvojiti između 480 i 840 dolara. Po osobi!

- Metro me svakog dana koštao oko šest dolara. Ukoliko se odlučite da vidite Njujork sa jednog od najviših nebodera, to će vas izaći oko 50-60 dolara po osobi - napominje ona dodajući u šali da se pripremite jer se i vazduh plaća.

- Šalu na stranu, ne plaća se baš vazduh, ali dosta novca je potrebno. Naravno, smeštaj bi me takođe izašao dosta da sam plaćala, a na ovaj iznos dodajte i privatno zdravstveno osiguranje koje je za 12 dana izašlo 25.000 dinara, roming oko 4.000 dinara, kao i troškove sa strane ako sebi nešto kupite, obiđete muzeje... - kaže ona i dodaje da se uprkos svemu ne kaje i da bi išla ponovo.