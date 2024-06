ČUVAO OTROVNICU U KUĆI, ZMIJA UJELA NJEGA UMESTO MIŠA: Slučaj iz Kikinde LEDI KRV, stručnjaci otkrivaju šta prvo treba uraditi

"Ostala mi je jedna strašna slika u glavi. To je bio kredenac nalik onom što su imale naše bake. Samo, ovaj put, na gornjoj polici nisu stajali poređani tanjiri, već zvečarka! Na polici ispod su bile igračke njegove ćerkice koja je možda imala sedam godina!", ispričao je biolog Kristijan Ovari govoreći o slučaju iz Kupinova, kada je čoveka ujela otrovna zmija zvečarka koju je držao ilegalno u kući. Ovari je ispričao i kako treba da se ponašamo u slučaju ujeda zmije.

Vrućine su izmamile zmije iz njihovih skloništa, pa se sada češće susrećemo s ovim reptilima u prirodi. Pored bezopasnih smukova i ribarica, koje ne predstavljaju opasnost, prisutne su i otrovne šarke i poskoci.

foto: YouTube prtscr / melton1wake

Deset vrsta zmija u Srbiji, tri otrovnice

Hvatač zmija Vladica Stanković kaže da u Srbiji postoji 10 vrsta zmija, od kojih su tri otrovnice:

Jedna od najotrovnijih je poskok, prepoznatljiv po rogu na glavi, ima mačkaste oči i romboide po telu. Lako je prepoznatljiv i vrlo je lenja zmija.

Druga otrovnica je šarka i ona se nalazi na 600 metara nadmorske visini, dakle ne ispod te nadmorske ili baš jako retko. Ljudi je mešaju sa lažnom šarkom, koja nije otrovna, a to je smuk.

Treće vrsta otrovnih zmija u Srbiji je planinski šargan

Vladica dodaje i da ukoliko vidite pitona u prirodi negde kod nas, znači da je nekome pobegao ili da ga je pustio.

- To je zmija koja u teraristici ne može da opstanu u našoj prirodi. Može možda tokom ovih toplih dana - kaže Vladica.

Koja je razlika u ujedu otrovnice i one koja nije otrovna

Kod zmija otrovnica, ujed se obično dešava u ekstremitetima ruku i nogu, a Vladica objašnjava i kako da razlikujete ujed otrovne od neotrovne zmije.

- Kod otrovnih zmija ujed je samo dve tačkice razmaka od 4 do 8 milimetara. Kod neotrovnih zmija je ujed kao da ste se ogrebali. To su razlike ujeda - objasnio je Vladica Stanković.

foto: Printscreen/TV Pink

On je nedavno rekao da kod lekara treba otići bez obzira na to da li je došlo do ujeda neotrovne ili otrovne zmije, a o čijem ujedu se radi može se prepoznati, upravo, po izgledu ujeda.

- Kod lekara treba otići i ako vas neotrovna ujede jer, ona može da napravi bakteriološki problem kao krpelj. Može da se hrani nekim glodarom koji je zarazan, pa da dođe do infekcije. Dakle, bez obzira na to što se ne radi o otrovnici, opet može da nas zarazi. Retko se dešava, ali dolazi i do takvih problema - rekao je Vladica za "Blic".

Šta raditi ako vas ujede zmija Ne treba biti heroj, ni pametan, savetuje biolog Kristijan Ovari. Nema potrebe ni za panikom, već se treba odmah uputiti ka lekaru, koji će znati u tom trenutku šta treba da se radi. - To važi za Srbiju. Ako ste u nekoj tropskoj zemlji, tu se priča menja, jer Azija ima vrlo otrovnih zmija koje mogu da vas ubiju. Ima mnogo opasnijih vrsta, kao što je kobra, koja će vas paralisati. Ali, kod nas u našoj divljini, postoje poskok i šarka. Jako je mala verovatnoća da ćete naići na šargana. Nije teško biti najotrovnija zmija Evrope (poskok), zato što u Evropi postoji svega devet vrsta otrovnih zmija. To je izuzetno malo. Sve naše otrovnice nisu ni upola toliko opasne, kao što su to morske zmije, kobre ili neke druge životinje - kaže Kristijan i objašnjava da čovek nikako sam ne sme sebi da ubrizgava protivotrov! Kako dalje objašnjava, naše zmije otrovnice sve spadaju u grupu viperida i za sve njih važi jedan te isti protivotrov. - Ako treba da se aplicira, to će najbolje uraditi lekar, jer ako čovek sam to radi na terenu, može da dobije anafilaktički šok i da stradate zbog protivotrova. Naše zmije imaju te otrove koje rade kao enzimi za varanje, uništavaju krvne sudove, ćelije, kreću da se razvijaju podlivi. Ako vas ugrize zmija koja je sa naših krajeva, to se jasno vidi i to lekar zna da prepozna i da sanira - objašnjava Ovari. foto: TV Prva printscreen

Čoveka u Kupinovu ujela zvečarka

Kristijan Ovari se osvrnuo i na slučaj iz Kupinova, kada je vlasnika ujela zvečarka.

- Zvečarka zahteva poseban protivotrov koga nema u Evropi. Svako ko drži zmiju zna da protivotrov ima vek trajanja od šest meseci, posle toga istekne rok, drži se pod posebnim uslovima. Zašto biste držali zvečarku, kada ima toliko drugih lepih vrsta zmija, koje možete da držite?! Druga stvar, ako ta životinja nije adekvatno obezbeđena, ona može da vam pobegne, a ako vam pobegne, može da napravi haos, ugrize neko dete i napravi tri puta veću štetu - priča Kristijan i dodaje:

- Kod ovog gospodina iz Kupinova, koji je držao zvečarku u kući, ja sam bio prisutan kada je bila zaplena. Ostala mi je jedna strašna slika u glavi, to je bio kredenac nalik bake što su imale, samo što na gornjoj polici nisu stajali poređani tanjiri, već je bila zvečarka, a na polici ispod su bile igračke njegove ćerkice koja je možda imala sedam godina. Zmija ga je ujela tako što su se igrali sa mišem, pa ovoga puta zmija nije ujela miša nego njega za prst. Neodgovorno vlasništvo je uvek najveći problem, ljudi se ne informišu na pravim mestima. Informacije nisu adekvatne - dodaje.

Zmija se plaši nas!

- Zmija neće nas napasti, osim ako nije saterana u ćošak i ako se stvarno bori za život. Najobičniji štap koji samo malo pomerite ili u kućnim uslovima metla, radi posao i više nego što treba - zaključio je Kristijan Ovari u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

Kurir.rs/Blic/K1