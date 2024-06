ZARAĐUJEŠ VIŠE ALI I TROŠIŠ VIŠE! Srpski gastarbajteri o prednostima i manama života van Srbije: Dosadni ljudi, nema uživanja

Visoke plate, birokratija i komfor života samo su neke od stvari koje naš narod koji živi van Srbije smatra kao prednost. A kakvo je stanje stvari u nekim drugim aspektima života otkrili su gastarbajteri nedavno na internetu.

Pitanje o konkretnim prednostima života van Srbije pojavilo se na Reditu u okviru anonimne objave jednog Srbina koji je želeo da sazna kako zapravo zaista izgleda život "preko grane".

"Dakle imam pitanje za ljude koji žive van Srbije ili su bar pre živeli preko. Ako ne računamo naravno platu i potrošačku korpu, šta je to konkretno što smatrate boljim u drugoj državi? Politika, birokratija, edukacija, ekologija...bukvalno bilo koji aspekt života.

Nemam nekog bližeg u okruženju ko je sa strane da pitam lično, a vidim da ovde ima dosta vas koji ste preko, pa bih bio zahvalan na bilo kom odgovoru", napisao je on.

"Ne treba ti 1.000 papira da rešiš nešto"

Oni koji žive ili su živeli u inostranstvu objasnili su ličnim primerima šta je ono što je oni smatraju prednošću.

"Politika - ali ne kao da je bolja ili gora nego se o njoj se retko priča tamo. Jedino ako je baš neka alarmantna situacija. Takođe, ono što mi se najviše sviđa je birokratija. Nema cimanja kao u Srbiji da ti 1.000 papira treba za neki prost poduhvat. Tipa nadogradnja kuće kod nas uvek negde zaglavi pa čekaš i po godinu dana.. Tamo lepo platiš i ovlastiš agenciju i oni završe sve papire za tebe i to obično u roku od dva radna dana. Za ekologiju se nisam preterano interesovao, ali ono što se vidi golim okom je da je sve čistije", napisao je jedan korisnik koji je otkrio da je ovo njegovo iskustvo iz Amerike pre osam godina.

Za njim su se javili još neki Srbi, koji su podelili svoja iskustva.

"Nema ljudi da puše u zatvorenim javnim prostorijama...nema psa lutalica...nema posmrtnica na svakom drvetu i vratima. Ima zakona za parkiranje... Bacanje smeća je jako kažnjivo", "Volim što ne moram da brinem da ću dobiti otkaz šta god da se desi jer je to praktično nemoguće (država ne dozvoljava), ne moram da brinem ukoliko imam bilo kakav pravni ili birokratski problem jer sve bude rešeno po zakonu u svakom slučaju, nema rupa na ulici itd itd, mogao bih ovako do sutra", "To što mogu da sednem u bilo koji lokal i da ne doživim kliničku smrt od dima. To što gazda ne može da mi poveća kiriju kako mu dođe, to što mogu da putujem, imam neki komfor i sigurnost", pisali su oni koji nisu otkrili o kojim zemljama tačno govore.

"Obrazovanje u Kanadi je bazirano na praksu"

Gde su prednosti, tu su i mane, a mana naravno ima i u bogatijim zemljama - o čemu je iz svog ličnog primera pisao jedan momak iz Srbije, koji već tri godine živi u Kanadi.

"Najviše mi se viđa opuštenost i neopterećenost. Nikoga nije briga ko si, šta radiš, kako izgledaš, dok god ne maltretiraš druge imaš punu slobodu i niko te ne sudi. Ulice su čistije, priroda je prelepa jer se održava, kafići nisi zapušeni jer ne sme da se puši u prostorijama, pa čak ni u zgradama, i svom stanu ne smeš pušiti. Obrazovanje je fokusirano na praksu a ne teoriju, meni je ovde fakultet bio smešan za završiti, nakon balkanske torture mislio sam da me sprdaju sa obavezama, jer je sve praksa i imaš milion rokova tokom godine, nema usmenih ispita. Deca su dosta manje opterećena... Takođe kao član LGBT zajednice ovde imam sva prava i zaštite", napisao je on, pa dodao i neke od mana kanadskog života:

"Mana - život je ovde kuća-pos'o-pos'o-kuća"

"Kvalitet hrane je očajan. Bezukusno i modifikovano je sve. Auto je neophodan za sve, pešaci uopšte nisu uračunati u plan grada. Gradski prevoz ne postoji, sve je daleko. U centru grada jako puno beskućnika i narkomana, noću ne sme da se izlazi... Svaki grad je isti, prešao sam sve veće centre u Kanadi i bukvalno je sve kopirano. Ljudi su dosadni i nema nekog uživanja u životu kao u Evropi. Kapitalizam prevladava, tako da je život kako je i Ekrem rekao "kuća-pos'o-pos'o-kuća". I iako zarađuješ više i trošiš više. Život je skuplji. Iako iznenađujuće neke stvari su jeftinije tipa tehnika i odeća, ali mene nervira što porez nije uračunat u cene. Tako da kad vidiš da nešto košta 10 dolara, ti to nećeš platiti 10 nego zavisno od regije gde živiš otprilike ispadne 11.2 dolara".

