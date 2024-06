Na bivšem auto-putu kroz Beograd, koji je prema novoj kategorizaciji motoput, počela je zamena kompletne signalizacije. Naime, zelene table će biti zamenjene plavim tablama i ta zamena će trajati 50 dana, najavio je resorni ministar Goran Vesić.

O tome kako će sve izgledati u praksi i koje nedoumice imaju vozači, novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao je sa sagovornikom, saobraćajnim inženjerom Vladimirom Simidžijom.

Uvodi se ograničenje od 100 na sat od petlje Dobanovci do petlje Bubanj Potok. Mladena Radulovića zanimalo je da li se očekuje da će neko kod Dobanovaca na autoputu smanjiti brzinu na 100 km na čas.

foto: Kurir televizija

- To ograničenje neće da utiče na ponašanje vozača koje je takvo kakvo jeste na ovom delu puta. Do sada je bilo kroz Beograd 80 na sat, ali mnogi to nisu poštovali. To je jednostavno uobičajena praksa, tamo gde se može voziti brže, vozači voze brže. Da li će sad tih 100 km/h, koliko će biti na delu ovoga autoputa, uticati? Ma neće. Nastaviće se onako kao što je bilo do sada i to će ići tako bez nekih većih posledica kad je taj problem u pitanju, problem kretanja tim delom puta.

Trenutno je u toku zamena signalizacije, koje sad pravila važe dok se ne postave kompletni znakovi, šta to znači za vozače i koje su pravila na snazi?

06:33 NA OVOJ DEONICI U BEOGRADU VAŽIĆE NOVA PRAVILA ZA VOZAČE! Saobraćajni inženjer pojasnio koje su novine i hoće li biti kazni

- Svaka promena nešto donosi, mada u ovom delu puta voze najviše vozači uobičajno svakodnevno i oni idu već napamet kako idu, ne obraćaju mnogo pažnju na signalizaciju. A izmena signalizacije doneće određen utisak, ali neće bitno ništa promeniti, a u ostalom ako stave sve novo, pa novo je bolje nego staro, ne znam koliko je to neophodno, to je pitanje, ali treba pozdraviti takvu aktivnost.

Tu je i zaustavna traka, koja će tu pravila važiti i da li će biti otvorena za hitnu pomoć ili ostale možda učesnike javnog prevoza, na primer taksiste i autobuse?

- Pa ova površina koju zovemo zaustavna traka, skoro da nikad nije funkcionisala kao zaustavna traka, a bila je svakodnevno puna opasnih situacija, svako vozilo koje se zaustavi u tom delu inicira konflikt i opasnu situaciju, tako da na neki način čini mi se da će biti bolje, pa neka bude rezervisana za javni prevoz, za sve one koji su za naše društvo bitniji, pa neka se oni kreću time da idu mnogo brže.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:29 CRNE TAČKE GLAVNI UZROK SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U SRBIJI?! Stručnjak za saobraćaj: Postoji način da se one lako utvrde i otklone