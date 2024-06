U roku od samo dva sata u bolnicu je primljeno dvoje dece koja su progutala novčiće. Nažalost, ovo nisu usamljeni slučajevi, a lekari upozoravaju roditelje da je u ovakvim sitacijama brza reakcija neophodna i ključna.

A, šta se tačno pod njom podrazumeva istraživala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković u razgovoru s pedijatrom Sašom Milićevićem.

- Najvažnije je posumnjati na to, ako roditelj primeti da je dete počinje iznenada jako da kašlje, da je dete poplavelo, da je lošeg opšteg stanja, da teško diše, mora prvo da posumnja na strano telo. Što je dete mlađe, češće stavlja u usta nešto, proguta ili udahne. Tada su disajni putevi, a takođe i organi za varenje manji nego kao starije dece, tako da mora da se vodi računa u tome. Najčešće je to opasno ako bude zapušen gornji deo larinksa, koji je jako uzak, gde je zapravo ulaz vazduha i izbacivanje ugljendioksida. Dakle, ako dete počinje teško da diše, ako počinje da kašlje, ako poplavi, ako mu idu suzice, mora da se pomisli na to - započeo je dr Milićević.

foto: Kurir televizija

Dodao je kako bi trebalo da se ponašamo ako dete proguta nešto što ne bi smelo.

- I ono što je najvažnije je to dete okrenuti naglavačke, lupiti po leđima i takođe da ga malo treskamo, ne bi li to izašlo. Ako se vidi da ima strano telo ustima, naravno prstom to može da se skloni, da se ukloni. Treba pogledati šta dete ima oko sebe, vrlo često je to nekad neki deo igračke, ako ima sitne igračke oko sebe, verovatno da je udahnulo ili progutalo nešto. Neverovatan je asortiman šta sve deca uzimaju, novčići, baterije od sata, sitne delove igračke, ali vrlo često i kikiriki, orašje, bademe. Bio je slučaj recimo da je mali dečak uzeo sunđerastu lopticu pa je onda sažvakao, pa je stavio usta, ona se nadula i onda je jako teško disao.

02:33 DOKTOR OTKRIO ŠTA TREBA URADITI AKO DETE PROGUTA TVRD PREDMET! Pedijatar Milićević: U nekim slučajevima rešenje je samo OPERACIJA

Opisao je i moguće scenarije lekarske intervencije u slučajevima da deca progutaju tvrd predmet.

- Opasnije ako ode u disajne puteve nego ako ode u organe za varenje. Ako ode u organe za varenje, naravno može i tu da napravi neku opstrukciju začepljavanja, ali uglavnom prođe dalje i nekad to dete to izbaci analnim otvorom i bude dobro. Međutim, ako ode u disajne puteve, to mora u najvećem broju slučajeva da se vadi bronhoskopski i tada je malo situacija komplikovanija. Ako je dete nešto progutalo, napravićemo snimak rentgentski, ultrazvučni, da vidimo na kom nivou je to strano telo i da vidimo da li ga uopšte ima. Posle toga mi sačekamo da vidimo da li će dete možda to da izbaci putem stolice. Međutim, ako se to ne desi u narednih nekoliko dana, pogotovo ako dete ima teške tegobe ili ako je to neki predmet koji može da napravi problem, recimo baterija od sata, onda to mora da se radi endoskopski ili nekad mora da se radi operativni zahvat. Srećom, to nije tako često, ali ako se kao za inat namesti u nekom delu gde ne može dalje da prođe u našem sistemu organa za varenje, onda mora i operativni zahvat da se radi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:00 Saša Milićević pulmolog i pedijatar za Kurir OTKRIO KLJUČNU KARAKTERISTIKU OVE ZARAZE