"U TOM SLUČAJU JE FRIZURA 5.000, A NE 2.000 DINARA" Frizeri rešili debelo da zarade: Ovim devojkama naplaćuju duplo, a rade isto

Frizeri u Srbiji rešili su debelo da zarade za vreme sezone svadbe i matura! Pojedinci maturantkinjama naplaćuju frizure dosta skuplje nego što bi to inače bilo, a razlog je upravo svečana prilika. Takođe i devojke koje se udaju papreno plaćaju lokne, punđe ili frizuru koju žele da nose na venčanju.

Jedna mlada koja se nedavno udala rekla je za Kurir da neki frizeri umeju da naplate čak i duplo istu frizuru.

- Ja sam imala sreće jer smo svadbu pravili na jugu gde je sve jeftinije pa i usluga frizera. Platila sam samo 2.000 dinara. Jeste da nisam radila ništa specijalno, ali to ipak nije mnogo. Međutim, devojke koje često odlaze kod frizera da prave lokne kažu da bi frizura sa loknama inače koštala od 2.000 do 3.000 dinara, ali da se dešavalo da ako je mlada u pitanju uzimaju od 4.000 do 5.000 dinara, a da nema bukvalno nikakve razlike. Čak mnoge nisu ni nosile veo, dakle, obične lokne. Za šminku važi isto, ali u većim gradovima. Kod nas nema razlike. "Mejkap" je od 2.000 do 3.000 dinara u zavisnosti od toga šta devojka želi, da li stavlja trepavice, donosi svoje ili uzima od kozmetičarke. To je sasvim okej, ali su frizeri ti koji su uzeli maha - kaže nam devojka i dodaje:

foto: Profimedia

- U Beogradu je situacija mnogo gora. Devojke u prestonici za obično feniranje treba da izdvoje minimum 2.000 dinara, lokne su naravno troduplo skuplje. Ukoliko se devojka udaje obične talase će platiti minimum 50 evra, dok one koje žele punđe to će ih koštati oko 100 evra što je zaista papreno. Sve to u "normalnim prilikama" košta možda i upola manje.

foto: Profimedia

- Od drugarice sam čula da je jedna frizerka pravila lokne devojci za koju nije znala da se udaje. Rekla joj je prvo 2.000 dinara, a onda kada joj je ova na kraju rekla da je ona mlada ova je rekla: "U tom slučaju je frizura onda 5.000 dinara". Bolje da uopšte ne kažeš za koju priliku se spremaš ukoliko ne moraš. Jeste da na tome ne treba štedeti, ali ovo je čist bezobrazluk!

