"DVE SEKUNDE KORIŠĆENJA MOBILNOG U VOŽNJI MOGU BITI FATALNE" Stručnjak upozorio: Ne treba da nas brinu kazne VEĆ POSLEDICE

Edi Zdjelar i njegova supruga poginuli su u saobraćanoj nesreći, a njihovo dete teško je povređeno. On se vozilom koje je vozio velikom brzinom, zakucao u kamion, a samo nekoliko trenutaka pre nesreće objavio je snimak prebrze vožnje na društvenim mrežama.

Bez obzira što je korišćenje telefona tokom vožnje strogo zabranjeno, očigledno je da mnogi vozači i dalje ne shvataju koji ovo rizik sa sobom nosi. Na koji način ovo možemo da sprečimo istraživala je novinarka Kurir televizije Matea Trifunović sa svojim sagovornikom, stručnjakom za saobraćaj Milanom Božovićem.

- Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje je izuzetno opasno zato što oduzima pažnju vozača na neki, uslovno rečeno, za saobraćaj duži vremenski period. U tom periodu vi ne pratite saobraćajnu situaciju u kojoj se nalazite, pa onda nemate baš mogućnost ni da na odgovarajući način odreagujete. Suština je što samo skretanje pogleda na mobilni telefon vam sigurno uzima par sekundi, a tih par sekundi je vreme koje je potrebno za zaustavljanje automobila u određenim situacijama pri određenoj brzini, ili, s druge strane, dovoljno vreme za reagovanje vozača u cilju izbjegavanja saobraćajne nezgode. Ono što bih mogao da kažem jeste da samo upotreba mobilnog telefona u saobraćaju predstavlja opasnu situaciju koja uzrokuje saobraćajnu nezgodu - rekao je Božović.

Na pitanje da li kamere na putevima mogu da zabeleže ovaj slučaj i koje su predviđene kazne, sagovornik Kurira je rekao:

- Postoje kamere koje mogu da zabeleže različite prekršaje, uključujući to ko je vozio i to da li se koristi sigurnosni pojas, pa i to da li se koristi mobilni telefon. Sve zavisi od tehničkih karakteristika tih kamera i softvera koji prati takvu kameru. Postoji kaznena politika koja je izražena u novčanim sankcijama, međutim, ne treba puno da vodimo brigu o tome koliko ćemo novca platiti taj prekršaj koji smo načinili. Treba voditi brigu o tome šta će se dogoditi ukoliko prouzrokujemo saobraćajnu nezgodu. Na takav način može da bude stradalih, može da bude smrtno stradalih, može da bude invalida, teško povređenih ili materijalne štete.

Prokomentarisao je i na koji način je moguće smanjiti ovaj izuzetno opasan trend kod vozača.

- Ono što je generalno važno za bezbednost saobraćaja jeste edukacija, tačnije saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Brojni autori međunarodnih naučnih radova ističu bezbednosnu kulturu koja podrazumeva shvatanje rizika od pogrešnog ponašanja u saobraćaju i shvatanje obaveze da se ispravno ponašamo u saobraćaju. Prema tome sve je ono što će uticati na promenu ponašanja svesti učesnika u saobraćaju od saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja kroz osnovnoškolski ili srednjoškolski sistem, preko kampanja, kampanja na društvenim mrežama, brojnih drugih aktivnosti koje će upravo podsećati građane i terati ih na promenu ponašanja.

