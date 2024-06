KAKO PRIPEMITI AUTO ZA MORE ILI DUŽI PUT? Bez ovih delova i opreme ne krećite na putovanje, mogu da vas vrate s granice

Kako se bliže godišnji odmori, mnogi s nestrpljenjem iščekuju odlazak na isti! Međutim, oni koji planiraju na putovanje da idu kolima, neophodno je da obave i temeljnu pripremu vozila, navodi za Kurir Saša Mitrović, head vertikale za auto-moto i nautiku na oglasniku Sasomange.rs.

Mitrović podseća da priprema za duga putovanja u sezoni godišnjih odmora podrazumeva temeljnu pripremu vozila, ali i neophodnih stvari koje mogu zatrebati tokom puta.

- Suština same pripreme je izbeći bilo kakve nepredviđene okolnosti koje mogu uticati na putovanje, kao i učiniti sve što je neophodno kako bi samo putovanje proteklo udobnije. Vozilo je neophodno detaljno pregledati, što možete uraditi u auto-servisu ili u sopstvenoj režiji ukoliko smatrate sebe dovoljno iskusnim u održavanju vozila, ali i tada treba napraviti listu sa stavkama provere ukupnog trenutnog stanja vozila - kaže Mitrović.

Saša Mitrović foto: Kurir TV

Pregled stanja

Dodaje da se najvažnije stavke ukupnog pregleda vozila koje vozači mogu obaviti odnose na pregled stanja i količine fluida u vozilu (količina motornog i kočionog ulja, antifriza, tečnosti za čišćenje vetrobranskog stakla, kao i stanja metlica brisača...).

- Zatim pregled stanja i funkcionalnosti klima-uređaja i polen filtera, pregled stanja i kontrola pritiska u pneumaticima (prekontrolisati i rezervni pneumatik ukoliko ga imate ili ispravnost seta za reparaciju gume). Prekontrolisati sastav i stanje obavezne opreme vozila i dopuniti po potrebi. Detaljnije preglede vezane za stanje trapa, kočionog i upravljačkog mehanizma, kao i ukupnog stanja motora ipak morate odraditi kod mehaničara u servisu, pa vam savetujemo da što pre zakažete termin kako biste bili sigurni da krećete na put s potpuno ispravnim vozilom - naveo je sagovornik.

Dodao je da u susret sezoni godišnjih odmora, kao i s dolaskom proleća u velikoj meri raste i potražnja za novim i polovnim vozilima.

- To potvrđuje svakodnevni rast posetilaca na našem oglasniku Sasomange.rs, pri čemu se potencijalni kupci informišu o trenutnim cenama na tržištu, kao i aktuelnoj ponudi novih i polovnih vozila. Ponuda novih automobila na tržištu je sve bolja, što je pokazao protekli Sajam automobila i što pokazuje rast ponude novih vozila na našem oglasniku, ali takođe rast je vidljiv i u ponudi polovnih automobila koji na našem oglasniku vrlo brzo nađu put do novih vlasnika - naglasio je Mitrović.

Naveo je da se kupci češće odlučuju za polovna vozila, i to u okviru budžeta koji su pripremili za kupovinu.

Mali se najbrže prodaju

- Najčešće, budžet za kupovinu vozila iznosi između 5.000 i 10.000 evra, što je monetarni raspon koji je najčešće selektovan od strane potencijalnih kupaca na našem oglasniku. Prosečnom kupcu polovnog automobila u Srbiji i dalje su najvažniji brend, godina proizvodnje, pređena kilometraža, servisna istorija prethodnog održavanja, ukupna cena vozila sa svim pratećim troškovima registracije i da vozilo nije imalo prethodnih havarija - kaže sagovornik i dodaje:

- Ono što se ističe u pretrazi jeste potražnja za manjim gradskim, ali i porodičnim automobilima srednje veličine, ove dve kategorije se najbrže prodaju, pa zahtevaju čestu posetu potencijalnih kupaca našem oglasniku Sasomange.rs i svakodnevno praćenje novoobjavljenih oglasa automobila iz ove dve kategorije. Ponuda vozila na sajtu Sasomange.rs je raznolika, svako će naći vozilo u skladu sa očekivanjima i mogućnostima, ponuda se uvećava svakim danom jer je oglašavanje vozila potpuno besplatno, bez obzira na broj oglašenih vozila, a uz naše dostupne promocije oglašavanja prodavci vrlo brzo pronađu kupca za svoja vozila.

SPISAK Obavezno poneti rezervni ključ Mitrović je naveo i spisak delova i opreme koja je neophodna za putovanje. - Protivpožarni aparat je neophodan u Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj, a nije obavezan u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Ipak, zbog sopstvene bezbednosti, vozači bi trebalo da ga imaju. Dodatni reflektujući prsluci za saputnike, rezervna guma, čija ispravnost prethodno mora biti proverena pregledom eventualnih fizičkih oštećenja i proverom pritiska u njoj. Takođe, uz rezervnu gumu mora postojati odgovarajući set alata za zamenu, koji podrazumeva ispravnu dizalicu i odgovarajući ključ za točkove. Set za reparaciju guma, ukoliko vozilo ne poseduje rezervnu gumu, sastoji se od kompresora za naduvavanje guma i pene za ispunu koja sanira mesto na kome je guma probušena. Set odgovarajućih rezervnih sijalica. Rezervna vetrobranska tečnost i eventualno po litar odgovarajućeg motornog ulja za dosipanje i antifriza. Set odgovarajućih osigurača za vozilo i baterijska lampa. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (važan za dokumentovanje eventualnih nezgoda). Obavezno je poneti i rezervni ključ, koji ne treba držati zajedno s glavnim ključem.

Mitrović naglašava da se vodi računa da ponuda vozila bude prilagođena svakom kupcu.

- U ponuđenom izboru su i potpuno nova vozila dostupna odmah za kupovinu i preuzimanje. Ponuda će svakako biti raznovrsna, od malih gradskih vozila, porodičnih vozila različitih veličina i klasa, pa do luksuznih limuzina i SUV vozila iz putničkog segmenta, ali prodavci nude i bogatu ponudu komercijalnih vozila, od lakih dostavnih teretnih vozila, pa sve do teškog kamionskog programa - naveo je on:

- Ponuda je prilagođena svakom kupcu, od kupaca najjeftinijih vozila cenovnog ranga od 1.000 do 3.000 evra, u kojem je prosek godine proizvodnje ponuđenih vozila od 2002. do 2011. godine, pa sve do najskupljih vozila premijum brendova iz ponude s cenama preko 100.000 evra i novijeg datuma proizvodnje. Ono što je sigurno - Sasomange.rs ima sve i za svakoga ono što ga interesuje.

