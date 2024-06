"OCA SU MI VEZANOG ZA RADIJATOR KAO ŽIVOTINJU OSTAVILI NA PODU CELE NOĆI" Sin ukazuje na nasilje u staračkom domu, oni negiraju

Zaposleni u privatnom domu za stare "Torlak" u Beogradu je mog oca Milenka Jovanovića (62) iz Malog Zvornika vezao za radijator i tako vezanog ga ostavio na podu cele noći. Otac je satima bio sam, pokušao je da se oslobodi i zadobio je ozbiljne ogrebotine i hematome na rukama. Nismo ni sanjali da će se u tom domu prema njemu ponašati gore nego prema životinji!

Milenko Jovanović foto: Privatna Arhiva

Ovo za Kurir priča Ljubomir Jovanović (32), koji tvrdi da je otac Milenko u domu za stare na Voždovcu pretrpeo fizičko nasilje, zbog čega je, kako kaže, i podneo prijave inspekciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i policiji.

Ljubomir Jovanović foto: Privatna Arhiva

- Otac je u dom za stare "Torlak" primljen 14. novembra. Taj dom nam je preporučio poznanik koji tamo radi i sve doskora nije bilo nikakvih problema. Međutim, 8. maja me je pozvala socijalna radnica iz doma i rekla da se ocu stanje pogoršalo, da je počeo da se budi noću i da su, zbog toga što se plaše za njega, tu noć morali da ga vežu za krevet. Rekla mi je takođe da je zadobio manje ogrebotine na rukama i da su oni to previli - priča Ljubomir.

foto: Privatna Arhiva

Četiri-pet dana kasnije otišao je ocu u posetu, video je zavoje na rukama. Neuobičajeno je bilo to što je, za sve vreme posete, s njima u istoj prostoriji boravila i jedna medicinska sestra:

- Nije se odvajala od nas ni sekund. Pitao sam oca šta se desilo, a ona je umesto njega odgovorila: "Nije bio dobar".

Dana 16. maja u posetu ocu je otišao i Ljubomirov brat. Takođe ga je pitao šta se desilo, a Milenko je kroz plač tada odgovorio da ga je jedan tehničar vezao za radijator i da je na podu proveo celu noć.

foto: Privatna Arhiva

- Brat je tražio da mu odmotaju zavoje. Prvo nisu hteli, a kad su to konačno uradili, šokirao se. Video je ozbiljne povrede. Javio mi je, nazvao sam direktorku i rekao: "Da li ste vi normalni, životinju čovek ne bi vezao za radijator".

foto: Privatna Arhiva

Ljubomir kaže da je direktorka negirala da je bio vezan za radijator, iako tvrdi da je pričao s nekim zaposlenima koji su mu potvrdili da se ovo desilo i rekli mu da neki od njih navodno imaju i fotografije, ali da se plaše da ih pokažu. Međutim, vlasnik doma za stare "Torlak" Radojko Polomac takođe negira da je Milenko bio vezan za radijator.

- Naš najveći faul je bio što smo ga uopšte primili. On je i tada imao ozbiljne psihijatrijske dijagnoze, ali smo to uradili na preporuku momka koji radi kod nas. Međutim, bolest je napredovala, postao je agresivan. To veče je dobio jak napad, udario je negovatelja, gurao je i nešto u štekere, pa ga je ovaj vezao. Međutim, to nije bio radijator već donji deo daske od kreveta, a krevet stoji uz radijator. On nije proveo veče na podu, već na krevetu - tvrdi Polomac, koji pak priznaje da Milenko nije bio vezan za medicinski krevet, jer su svi, kako kaže, bili zauzeti.

Ministarstvo za rad Obavljen nadzor, čeka se zdravstvena inspekcija U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kažu za Kurir da je inspekcija socijalne zaštite ministarstva 21. maja izvršila vanredni inspekcijski nadzor u Domu za smeštaj odraslih i starijih "Torlak" i "pravovremeno reagovala po prijavi incidentne situacije". - Inspektori su obavili terenski inspekcijski nadzor u skladu sa svojim ovlašćenjima. S obzirom na to da slučaj u Domu za smeštaj odraslih i starijih "Torlak" prevazilazi nadležnost inspekcije socijalne zaštite ministarstva, neophodno je postupanje inspekcije Ministarstva zdravlja, nakon čega ćemo imati jasan i kompletan uvid u ceo slučaj - poručili su iz ministarstva.

Dodaje da sumnja da je Milenkova porodica pokušala da iznudi novac na konto ovog slučaja.

- Zvao me je taj zaposleni koji ih zna i rekao da će da me tuže: "Izgleda da će da uzmu 300.000 dinara", rekao je. Ja sam to odmah protumačio kao pritisak, to jest da bi se oni povukli ako bih im ponudio neki novac - kaže vlasnik.

