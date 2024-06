"VRIŠTALA SAM OD BOLOVA, A ON MI JE REKAO DA TRIPUJEM" Potresna ispovest Danice kojoj je lekar napravio pakao od života

Pre dve godine proglašena je za najboljeg libera među mladim odbojkašicama u Evropi. Pred njom je bila sjajna karijera, a onda je povredila koleno i otišla u privatnu novosadsku kliniku na rutinsku operaciju meniskusa.

Tada je sve krenulo po zlu. Nakon operacije njeno stanje se iskomplikovalo, toliko da je jedva izbegla da joj se amputira noga. Nikada više neće moći da se profesionalno bavi odbojkom. Ona je ipak i dalje mladi borac, jer duh ne poznaje fizička ograničenja.

Priča koju ćete pročitati u nastavku prosto mora da ima i zakonske posledice po doktora koji je upropastio i ugasio sportsku karijeru u povoju.

Upravo je gošća "Pulsa Srbije" bila Danica Ružić, odbojkašica, ali i Ana Selak, advokat, koja je posmatrala ovaj slučaj iz pravnog ugla.

Ružić je ispričala sam početak njene povrede, ali i troškove operacije, kao i savete stručnjaka.

- Igrala sam odbojku, bila sam na turniru, u jednom momentu me zabolelo koleno, to je bila podmukla povreda. Kada sam došla kući, uopšte nisam mogla da ispravim koleno. Posle par dana, odlučila sam da odem kod tatinog prijatelja, tu mi je radio terapiju sa strujom, pa mi je predložio doktora Dušana Marića iz Orto MD. Otišla sam da čujem njegovo mišljenje, uradila sam magnetnu rezonancu i odmah mi je zakazao operaciju. Rekao je da mi je meniskus pukao i da je neophodna hitna operacija. Ni ja, ni moja porodica, nismo dovodili u pitanje njegove savete. Odlučili smo se za privatnu kliniku jer postoje veliki redovi u državnim ustanovama. Inače, plašili smo se posledica operacije, a ja sam bila jedini sportista u porodici, pa niko od nas nije imao iskustva sa sličnim operacijama. Operacija je trajala sat vremena, taj dan sam ležala u bolnici, da bi me uveče pustili da kod kuće nastavim sa rehabilitacijom, a samu operaciju su mi naplatili 2.000 evra - započela je odbojkašica, pa nastavila:

- Drugi dan sam već mogla da savijem koleno na devedeset stepeni, šetala sam normalno, u početku je sve išlo svojim tokom, imala sam apetiti, bila sam zdrava. Šesti dan sam dobila jaku temperaturu i bolove duž cele noge, ne samo koleno, a najviše me bolelo ispod njega. Odmah smo pozvali ortopeda Mihajla Radumila jer nismo znali šta da radimo, on mi je odmah prepisao panklav i pozvao me u Novi Sad. Kada sam došla, poslali su me da radim punktat, kada sam ušla u ordinaciju prof. Dušan Marić je bio nadobudan, a takav je i generalno. Plakala sam od bolova, a on mi je rekao da tripujem. Ponavljao je da to nije istina i kako je sve dobro i pravilno urađeno dok je gledao u pomenuti punktat (prim. aut. igla kojom je iz kolena izvađena tečnost gnoja ili sl.). Sledeći dan, meni je bilo još gore, a rekao je da će mi biti bolje od punktata.

Ružić je onda spomenula prvu fizički nasilnu interakciju koju je doktor učinio:

- Naredni dan sam opet išla da vadim punktat, a doktor mi je rekao da se okrenem na stomak. Nisam mogla, rekla sam da imam nepodnošljive bolove, a on me je nasilnički okrenuo na stomak i počeo da mi savija koleno. U tom momentu vrištim, a on je pričao kako bi trebalo da se stavi dren. Međutim, oni su se tu prepirali, pomenuti doktor Mihajlo i Dušan, jer je Mihajlo smatrao da još nisam za dren i da ponovo uradimo punktat. Noga mi je u tom trenutku bila baš otečena, koleno je bilo znatno veće. Potom smo otišli u Novi Sad i stigao mi je mejl sa nalazom da imam stafilokok zlatni. Pitala sam majku šta je to, imala sam jako loš osećaj pre operacije, plakala sam, a ona mi je rekla da je sve u redu i da se to rešava. Otišla sam da me pregledaju, te su mi rekli da moram ostati u bolnici da mi stave dren, od tog momenta nisam izašla sve do 29. decembra. Inače, u Novom Sadu sam bila 17 dana, a na VMA dva meseca.

Hrabra devojka je nastavila opis situacije, pa je otkrila surovost kojom su se lekari ophodili prema njoj, ali i njenim roditeljima.

- U tom periodu bila sam dva puta dnevno u totalnoj anesteziji zato što sam imala sepsu, a nisam znala. Nisam znala uopšte simptome, zbog čega sam ja bila toliko uspavljivana. Tog 16. oktobra sam ostala u bolnici. Pogledala sam u nogu koja je bila duplo veća od normalne. Donji veš smo jedva skinuli. Tu sam ležala ceo dan, ništa nisu preduzimali. Videla sam njihov izraz lica da nešto nije u redu, ali sam mislila, dobro je jer mi niko ništa ne pominje. Uveče su mi rekli da moram da idem hitno na ultrazvuk. Drhtala sam jer sam imala 39 temperaturu, gola sam išla dole na ultrazvuk, nisu mi dali lek da mi spadne temperatura. I kada su me pregledali, doktorka je rekla, ovo ništa nije uredu. To nije doktorka koja je bila u timu lekara koji su me operisali, ja ne znam njeno ime. Morala sam u skroz drugu privatnu kliniku da idem na CT. Uopšte nisam išla u ambulantnim kolima, već u nečijim privatnim kolima. Otišla sam tamo, ceo tim je bio u civilnom odelu, kada sam se vratila, stavili su me u sobu i ortoped Mihajlo Radumilo je došao do mene i rekao, Danice, ti si lepa devojka, napravićemo ti ovako mali prorez na nozi, naći ćeš momka. Tako mi je rekao.

Potom je nastavila sa opisom događaja, ali nije mogla da nastavi priču nakon što je čula da su doktori spremili respirator da je ugase

- Niti objašnjenja je zbog čega, ništa, znači bukvalno sam ležala i nisam znala šta mi se dešava. U tom momentu su mi davali za smirenje, polako su me uspavljivali, otišla sam tamo u salu. Moje roditelje su nazvali i rekli kako moraju da me otvore, pošto ta bakterija stvara gas i taj gas bi pojeo organe. Rekli su, bez vašeg potpisa mi moramo nju da operišemo, vi krenite. Inače sam iz Bogatića, dva sata smo udaljeni od Novog Sada i oni su morali odmah da krenu. Bez potpisa su me ubacili u salu, kao da sam njihovo dete. Operacija je trajala sat i po vremena. Kada su roditelji došli, operacija je bila gotova, ali nisam bila u svesnom stanju. Došao je do njih i rekao, ona je u Božjim rukama. Njima nije bilo jasno. Rekli su, ona je u Božjim rukama, ja sam ovo morao da uradim kao da je moje dete i videćemo šta će se desiti. Do juče sam pričala kako mi je super, a već mi se danas bore za život da li ću da preživim ili me više nema. Rekli su kako su spremili u kliničkom centru Novog Sada aparate, prosto respirator i da me ugase. I ništa, loše su podneli tu vest.

Selak se osvrnula na pravni aspekt ove situacije, pa je rekla da je zgrožena ophođenjem lekara prema devojčici:

- Nije moguće odgovoriti na bilo kakvo pitanje. Mi smo toliko toga čuli, dete su šetali, prevozili je u neobezbeđenom vozilu, nisu joj saopštavali dijagnoze, procedure, ona mora da zna šta oni savetuju i zbog čega. Zakon o Pravima pacijenata ima tačno regulisano kako bi sve to trebalo da izgleda. Ne može neko na kaubojski način da se ophodi prema zdravlju ljudi. Ne radi se samo o nesavesnom lečenju, ovo nije lekarska greška, ne može se tako gledati s obzirom na sve posledice i ophođenja koja su imali prema njoj. Ovo je stvarno strahovito.

Ekipa Kurira je potražila odgovore na ove optužbe i od klinike u Novom Sadu ispred koje se našla novinarka Ana Drakić.

- Juče smo ih kontaktirali i telefonskim putem, javili su se, ali su rekli da ne mogu dati nikakav komentar na čitavu ovu temu zbog zaštite prava pacijenata. Međutim, poslali smo mejll sa istim upitom da dobijemo nekog od sagovornika ispred same klinike, ali sve dosad nismo dobili nikakav odgovor. Ova klinika je osnovana 2015. godine, podsetimo da je ova mlada devojka došla na rutinsku operaciju koja se zakomplikovala pet dana nakon što je izašla iz bolnice. Uspavljivali su je gotovo svaki dan i rezali joj kvadriceps. Na VMA uz brzu reakciju doktora njen život je spašen jer je priča bila da će njena noga morati da se amputira. Ono što je možda najviše šokiralo posle svega ovoga je to što su oko 4. januara roditelji primili poziv iz strane klinike da ispostave račun. Doktor ih je pozvao i naplatio sanitet i sve moguće medicinske sprave koje su koristili tokom njenog boravka. Sa ovom pričom su istupili u javnost, jer kako kažu, da se ovo više nikada ne bi dogodilo. Njene roditelje su tužili samu kliniku, a i doktore.

Selak je posle ovih saznanja otkrila kakve su kazne zaprećene za ovakvu vrstu užasa, jer bi blago bilo ovo nazvati lekarskom greškom:

- Kada se radi o lekarima i o delima koja se njima stavljaju na teret, tu se radi o krivičnim delima protiv bezbednosti zdravlja. U zavisnosti od posledice koja je nastupila nakon celokupnog lečenja. Od toga zavisi i zaprećena zatvorska kazna, koja se kreće od 8 ili 12 godina. Svakako da se radi o delu, teškom delu protiv zdravlja, ukoliko se pronađe uzročno-posledična veza između postupanja ili nepostupanja lekara i posledice koje je nastupila. I šta se postavlja u postupcima kao glavno pitanje, ne možemo mi kao advokati ustanoviti gde je lekar pogrešio. I za to u sudskim postupcima angažujemo opet lekare, sudske veštake koji treba da pronađu tačan propust ili nesavesno lečenje. Ono što Danici neće ništa značiti, to je što će lekaru eventualno biti izrečena određena krivična sankcija. Važno je da se ovakvi lekari ne bave ovom delatnošću, važno je da kada primetiš da nešto ne znaš da radiš, da kažeš ovo nije za mene ili ja ovo ne znam. Zato što ako je tačno da nije bila nužna operacija, tu delo apsolutno postoji.

U emisiju "Puls Srbije" video pozivom se uključio i trener Danice, Nemanja Zekić, pa je savetovao da nikada ne odustaje:

- Jako mi je žao što se uključujemo u ovom trenutku, kada vidim Danu u ovoj situaciji, ali nadam se da ćemo nekom pričom i nekim sećanjima malo da joj izmamimo osmeh. Ona je došla do ovde upravo zato što je jedan veliki borac i neko ko nikada ne odustaje. I ovo što ona priča, ako ona u ovim momentima koje je proživljavala može da smogne snage da peva, to možda i najviše govori o tome kakva je ona ličnost, kakav je karakter i zato jeste izgurala i izborila se sa svim što je nažalost našla. Ja je savetujem da nastavi da bude onaj veseli devojčurak kakav jeste i da samo nastavi da gura dalje, jer samo je tako i poznajemo. Ja ne mogu ni da zamislim da će to biti bilo kako drugačije. Jao Bože, koliko mi je drago da vidim njene slike. Ona je neko ko je toliko omiljen bio i toliko voljen od strane svih i dalje je naravno, tako da savet za nju je samo da nastavi da gura dalje sa žarom i sa borbom koju je do sada i pokazivala.

