CELA SRBIJA SE CRVENI! Pogledajte listu i dobro se pazite kad izlazite, poseban oprez u ovim gradovima: U HLADU DO 33 STEPENA

Srbija se crveni danas, a tak će da se crveni u petak! Visoke temperature i prvi toplotni talas koji je pred nama, pratiće i upaljen alarm zbog UV zračenja, a pogotovo će biti upaljen poslednjeg radnog dana ove nedelje, u petak, 7. juna, kada će biti vrlo visok.

S obzirom na visoke temperature, i visoko zračenje trebalo bi se čuvati i toplotnog udara.

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Već danas će biti mnogo jače zračenje. Po tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) nijedno polje u tabeli se neće žuteti. Svi će biti narandžasti i crveni.

Najveće zračenje biće na Crnom Vrhu, Zlatiboru, u Dimitrovgradu i u Vranju - 8, dok će u ostatku Srbije biti 7.

Najveći indeks UV zračenja biće u petak, kada će u skoro celoj zemlji biti posebno visoko sa indeksom 8. U Prištini će čak biti i 9.

Podsetimo, cela Srbije je sutra i pod žutim meteo alarmom zbog vrućina, i to je prvo takvo upozorenje ovog leta.

Tropski dani pred nama, maksimalna u hladu i do 33 stepena

Podsetimo, pred nama je prvi toplotni talas, gde će živa u termometru u hladu dostizati 33. podeok u petak, subotu i nedelju. Veoma toplo će biti i sutra, u četvrtak, kada će maksimalna dnevna temperatura iznosi 30 stepeni. A u nedelju čak i 35!

Pritisak će da varira, oprez

S obzirom na to da će živa u termometru u hladu dostizati više od 30 stepeni, građani mogu da osete varijacije krvnog pritiska, objasnio je pre par dana za prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS)

- Oni koji se leče od pritiska znaju da tada treba da promene terapiju. Oni koji se ne leče a imaju skok pritiska, koji će biti najčešće kompromitovan, trebalo bi da se jave kod lekara - savetuje prof. dr Predrag Mitrović i navodi šta bi trebalo građani da izbegavaju kada su visoke temperature.

Svim građanima kako da se ponašaju kada su visoke temperature:

da izbegavaju boravak napolju kada je sunce najjače

da jedu lakšu hranu, da ne bude masna i slana

da izbegavaju preteranu fizičku aktivnost

On je ranije objasnio da je najopasniji je izlazak iz toplog u hladno i obrnuto, što može dovesti do grčenja krvnih sudova i kardiovaskularnih promena, tačnije, infarkta miokarda, i objasnio da su hronični bolesnici najugroženiji, kao i hipertoničari.

Ključni simptomi za odlazak kod lekara

Na pitanje, koji su to ključni simptomi zbog kojih moramo da se obratimo lekaru, naš sagovornik se fokusirao na one koji ukazuju na problem sa krvnim pritiskom i sa na one koji se odnose na srčani udar, odnosno anginu pektoris.

Prema njegovim rečima, većina ljudi reaguje tako što dolazi do skoka krvnog pritiska, a jedna četvrtina bolesnika ima pad, odnosno hipotenziju.

- Ni hipertenzija, a ni hipotenzija nije dobra ako se radi o brzoj promeni, ali je hipertenzija, odnosno skok krvnog pritiska ozbiljnije stanje. Povišen krvni pritisak može da dovede do pucanja krvnih sudova. Kada dođe do pada krvnog pritiska, imamo veću pospanost, i može da se izgubi i svest, ali retko kad. Gubljenje svesti nije toliki problem sam po sebi, ali usled toga može doći do pada i povređivanja - kaže sagovornik.

Kada je pritisak u pitanju, kaže doktor, pacijenti simptome različito opisuju

najčešće je to bol u temenu glave, nekada se javi bol kao da stavili rajf između dva uha, nekada boli samo vrat sa zadnje strane

ima slučajeva da pacijenti čuju ubrzan otkucaj srca

to su sve simptomi koji se mogu javiti pored one klasične glavobolje, i u tom trenutku je poželjno da se izmeri izmeri krvni pritisak, i da se javi lekaru

- Sada i potpuno zdravi imamu varijacije krvnog pritiska - upozorava prof. Mitrović.

Kako dodaje dalje, što se tiče srca, obratite pažnju na ove simptome:

bol u grudima sa leve strane

bol u levom levom ramenu

bol u levoj nadlaktici

bol u leđima i između lopatica

može da se javi i mučnina i vrtoglavica

- Te simptome treba pažljivo posmatrati, odnosno uraditi EKG i videti da se ne radi o nekom početku angine pektoris ili početku srčanog udara. Naravno, ne mora da znači, mogu to biti i drugi poremećaji mišića, i grudnog koša, ali treba biti oprezan - naglasio je ranije prof. dr Mitrović.

Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći navela je pre par dana da su imali i dva jako mlada pacijenta, od 43 i 44 godine, koji su imali simptome infarkta, koji su pored već poznatih tegoba imali i vrtoglavicu i mučninu.

Imali smo dva pacijenta jako mlada, 43 i 44 godine. Prvi put bol u grudima, praćen vrtoglavicom i mučninom. Liči da je akutni koronarni sindrom, nadamo se da može da bude tu mnogo diferencijalno dijagnostičkih stanja, pa se nadamo da nije. Ako ipak jeste, važno je da smo stigli na vreme i da su pacijenti prepoznali simptome - navodi doktorka Stefanović.

Apelovala je na građane da ne negiraju simptome i razmišljaju kako će proći.

Bol u grudima pali alarm, ali i vrtoglavica i mučnina

Govoreći o tome na koje simptome treba da obratimo pažnju, Stefanovićeva takođe, kaže da je to bol u grudima koji se širi u levu ruku, između lopatica, u vilice.

- Ali kod ovako mladih ljudi praćen je vrtoglavicom i mučninom. Često nam se desi da pacijenti uopšte ne misle da je infarkt samo zbog toga, naročito kod žena, jer kod žena nije ovako tipična prezentacija bola. Kod njih se to prezentuje umorom i tim gastrointestinalnim simtomima koje pustimo kao da se ništa ne dešava, a onda dođemo kada možda već bude kasno - navela je doktorka Stefanović.

Ona je apelovala i na hronične bolesnike da po toplom vremenu izbegavaju uzbrdice i da nose teško u rukama.

Toplotni udar zahteva neodložnu pomoć lekara

Usled visokih temperatura i visoke vlažnosti vazduha može da dođe i do toplotnog udara. On se, kako su stručnjaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili u izveštaju o tome kako povišene spoljne temperature utiču na zdravlje ljudi, smatra najtežom komplikacijom termičkog stresa, koja zahteva neodložnu medicinsku intervenciju.

Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene ambijentalne temperature i visokog procenta relativne vlažnosti vazduha (>70%), kao i male brzine strujanja vazduha. Krajnji ishod pokušaja kompenzacije poremećenog sistema termoregulacije je njen potpuni kolaps, što rezultira prestankom odavanja toplote evaporacijom znoja, usled čega koža postaje suva i topla, a telesna temperatura prelazi 40 stepeni - navode u Institutu "Batut".

Simptomi toplotnog udara

Povišena telesna temperatura, preko 40 stepeni

Prestanak znojenja

Suva i topla koža

Ubrzana srčana radnja

Osećaj izgubljenosti, drhtanje, iritabilnost, sve do mentalne konfuzije

Fizički napor i rad napolju na visokim temperaturama se nikako ne preporučuje, a ukoliko se zaposleni postanu iracionalni ili konfuzni, ili pak izgube svest u toku rada obavezno bi trebalo posumnjati na toplotni udar.

Do pristizanja Hitne pomoći treba im pomoći:

Dislocirati osobu u u hladniji prostor

Ukloniti višak odeće

Ovlaživati kožu vodom

Izložiti kožu jačem vazdušnom strujanju

Mere zaštite od sunca

Izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova

Koristiti preparate sa zaštitnim faktorom

Faktor naneti najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, i nanositi ga na na svaka dva sata

Nositi kape i šešire sa širokim obodima

Nositi odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima

Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom

Redovno proveravati kožu

