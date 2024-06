TREBA LI DA ISKLJUČUJEMO UREĐAJE IZ STRUJE TOKOM NEVREMENA? Petar Kočović otkrio koja je najbolja zaštita u SUPERĆELIJSKOJ OLUJI

U Srbiju stiže priliv toplog vazduha iz Afrike i već od danas i prvi toplotni talas. A kada je reč o superćelijskim olujama od kojih svi strahuju, stručnjaci kažu da je najranije upozorenje na takve pojave moguće izdati tri do pet dana unapred, ne ranije, dok se za konkretne lokacije, upozorenja izdaju samo jedan do dva časa unapred.

Ono što te oluje karakteriše jesu i jake grmljavine, ali i udari groma. Tada se uključuje i žuti meteoalarm koji označava opasne nepogode. A koliko i u kojim situacijama nam preti opasnost i kako se zaista ponašati tokom takvog nevremena, sa urednicom i voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija razgovarao je dr. Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije.

- Ja bih se pozvao na učenje pokojnog Milana Stevančevića, koji je to najbolje objasnio. Postoji korelacija između događaja na Suncu i onoga što se dešava na Zemlji. Sunce znamo da je jedan nuklearni reaktor koji na spoljnoj opni ima temperaturu oko 5.000 stepeni Celzijusovih, i kad se tamo dese eksplozije, deo tih eksplozija je usmeren prema Zemlji. Kada bi sve eksplozije dolazile prema Zemlji bio bi haos, ali sreća što nije tako. Treba da znamo da je taj broj eksplozija direktno proporcionalan u vezi sa sunčevim pegama, postoji neka korelacija matematička, a merenja se vrše približno 400 godina. Znači nije to od juče, mi smo u nekom 25. ciklusu koji se meri. To znači da su se stvari dešavale i dosta ranije u prošlosti, nije Sunce počelo da se ponaša ovako - pojasnio je Kočović.

foto: Kurir televizija

Došao je do toga zašto se u poslednje vreme koristi termin superćelijske za jake oluje.

- Zašto superćelijske? Dolazi do velike eksplozije na Suncu, koje izbacuje elektrone i protone u spoljni prostor i to ili zakači ili ne zakači Zemlju ili bilo koju planetu Sunčevog sistema. Zemlju brane tri Van Alenova pojasa elektromagnetna, pošto je u pitanju elektromagnetika. I postoje tzv. dva levka, severni i južni levak. I kroz taj levak iluzi taj sadržaj, to su protoni i elektroni. I onda kad uđu, oni se zavrte ispod otprilike na 80 do 120 km, znači otprilike na nivou prvog Van Alenovog pojasa. I onda nastaju vetrovi, dolazi do gomilanja, oblaka koji nose tu veliku energiju i snagu. Ali isto tako treba da kažemo i da mi kao stanovnici Zemlje, u zavisnosti od toga gde je centar pogotka takvog talasa, osećamo se bolje ili lošije. Tako da je pre neki dan, jedan snažan talas u poslednjih deset godina na skali od 0 do 10 imao intenzitet 8,7 i pogodio Atlantik. I mi smo bili na periferiji tog talasa. Evo kad pitate ljude ovih dana, prethodnih par dana, kako se osećaju, osećaju se loše. A mi to sad opet povezujemo sa naoblakom, sa gradonosnim oblacima, sa gradom nepravilnog oblika koji više liči na mandarine nego što liči na orahe - dodao je Kočović i naglasio:

09:55 TREBA LI DA ISKLJUČUJEMO UREĐAJE IZ STRUJE TOKOM NEVREMENA? Petar Kočović otkrio koja je najbolja zaštita u SUPERĆELIJSKOJ OLUJI

- Tako da se sve to dešava jako brzo. Naravno, voda koja je isparila iz vodotokova, iz okeana, mora, jezera, podigne se u vazduh i onda se to samo nekako zgusne, naprave se oblaci na nekoliko desetina kilometara. I ta voda mora da se oslobodi i da padne na određenu teritoriju. To je sad odgovor na pitanje superćelijskih oluja.

Voditeljku je zanimalo koliko takve oluje mogu da budu opasne po ljudski život i kako se zaštititi.

- Automobil je Faradejev kavez koji u dodiru sa tlom preko četiri točka ili kod kamiona i više, obezbeđuje izolaciju. Može čak da se ošteti ukoliko je direktan udar groma na automobil, ali verovatnoća da ćemo preživeti je jako velika. Ne postoji ništa što je sto posto, ali daj da iskoristimo taj termin sto posto kolokvijalno. Ako smo u zgradama, sad je bitno da li su zgrade zaštićene gromobranima, da li su ti gromobrani u redu. Jer desilo se nedavno u zgradi u Zemunu je udario grom, stara zgrada je bila, gromobran je bio postavljen, ali nije kontrolisan. I onda se zapalila zgrada, ljudi su se potresli, izašli su povređeni i tako dalje.

Govorio je i o uređajima na struju i njihovu protekciju tokom oluja.

- Pa trebalo bi ih isključiti. Možda grom ne udari u zgradu, ali udari u neku trafu stanicu koja je najbliža i onda praktično se poveća napon i stigne preko 240 V. Mnoge zgrade imaju prednaponsku zaštitu, automatski se isključuju osigurači, ali mnoge ih nemaju, tačnije većina. I onda bolje da isključimo svu opremu iz struje da ne bi pocrkalo to, naročito frižideri, televizori, računari. Mislim, dok se sve to popravi potrebno je vremena, a mnogi od tih uređaja su nam potrebni.

Kurir.rs

