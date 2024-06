SRPKINJA ODUVALA DEČKA S DEJTA KAD JOJ JE OPOKAZAO ŠTA JE SNIMIO: "Svet mi se srušio u sekundi. Umesto da bude baja, ispao je ..."

Jedna devojka iz Srbije nedavno je ispričala kako je raskinula vezu kada je saznala da je dečko sa kojim je izlazila reagovao na nasilje nad drugom devojkom, kojem je prisustvovao i svemu se nadala, osim onome što je pročitala u komentarima.

- Jednom prilikom izlazila sam na dejtove sa jednim dečkom. Bio je i lep i pametan, obrazovan, imao smisla za humor. Družili se kao, ali je bilo energije te neke među nama. Međutim, jednom prilikom sedimo u kafiću i on meni kaže: "E, zamisli šta se dogodilo sinoć, ljudi su nenormalni, sad ću da ti pokažem". Vadi telefon i pokazuje mi snimak kako neki dečko čupa i šamara neku devojku, onako krvnički, na parkingu. A ta moja simpatija sedi u autu na par metara od tog jezivog dešavanja i snima - svedoči ona.

Na situaciju koju je videla na snimku nikako nije mogla da ostane ravnodušna.

- Ja gledam. U šoku. Zaledila sam se. Stoji mi knedla u grlu. Svet mi se srušio u sekundi. On je umesto da izađe, nešto uradi, razdvoji ih, udalji lika od devojke, ili se makar tu pojavi (pošto je visok, krupan, može u zubima da nosi tog nasilnika), pozove policiju, on je odabrao da uključi kameru i snima. I da zatim ide i pokazuje taj snimak okolo. Rekoh, druže, a ti umesto da izletiš iz auta i spasiš jadnu devojku - pošto imaš sestru koja se može naći u istoj situaciji, ti si rešio da sediš kao miš neki u autu i snimiš sve to - piše ona u objavi.

Njena reakcija ostavila ga je bez teksta:

- On je bio u fazonu, ma ti si luda, što bih se ja mešao u to. Pa umešao si se, snimio si. Samo umesto da se umešaš kao baja, umešao si se kao p**ka. Ustanem i odem. Teatralno. Okidač je bio i to što tu devojku oboje znamo iz grada. A i da je ne znamo, trebao je reagovati. Dođem do vrata i setim se da račun nije plaćen, vratim se, bacim 500 dinara na sto za dve kafe i okrenem se i odem. On zaleđen. Posle je pričao da sam lujka. Možda sam lujka, ali bar imam veća m**a od njega, dovoljno. Dakle, ništa nije važno u životu koliko je važno biti čovek. Kad zatreba - zaključila je ona.

Među malobrojnim korisnicima mreže "Iks" koji smatraju da je ispravno postupila i, kako kažu, ponela se kao "veće muško od njega", izdvojila su se mišljenja onih koji su imali da joj postave samo jedno pitanje: "Da li si ti nekada pokušala da razdvojiš nekoga?!"

Glava u torbi

"Tako sam ja jednom izašao da olešim lika, a ona koza uzela da ga brani. Tada sam seo u auto i otišao. Zato se ne mešam budalama u rasprave dok ne zatraži eksplicitno pomoć", "Iz ličnog iskustva samo okrenem glavu!!!", "Jednom sam reagovala kad je na ulici momak napao devojku, zaletela sam se da ga bijem, a policiju pozvala kad su dva momka uletela, jer su videli da sam se s druge strane ulice zaletela da mu glavu slomim. Devojka je počela da plače i da moli da ga pustimo. Od tad se ne mešam", "Moj prijatelj je tako izašao iz lokala da brani devojku. Kasnije ga dečko tužio, ona svedočila protiv njega, bio u zatvoru 6 meseci. Taj što je tukao devojku danas "ugledan" porodičan čovek, moj prijatelj u narodu kriminalac", pisali su tviteraši.

Jedan je podelio svoje lično iskustvo i objasnio zbog čega dvaput razmišlja da li će se umešati u slične situacije.

- Slična situacija u Nišu, vraćam se sa bratom iz teretane, i vidimo prekoputa devojku i momka, nešto je drži za ruku, raspravljaju se, deluje kao da je maltretira. Mi priđemo, ja smireno pitam: "Je l' ima neki problem?", ona iskoristi njegovu nepažnju i nama iza leđa ode, a ja njemu kažem: "Druže, budi džentlmen, ne treba ti takvo ponašanje ni na ulici ni bilo gde, ponajmanje ovde. Samo smireno". A on meni odgovara: "Vama izgleda ja nju maltretiram, a niste čuli nju kako me je vređala..". To se tako smiri, par dana kasnije vidim ih zajedno u gradu. Slažem se da treba uvek izaći i pomoći pogotovo kada je žensko u pitanju i ako trpi nasilje, ali šta hoću da kažem, nikada ne znamo pravu sliku, i zbog koga da stavljamo glavu u torbu kada se završi tako da je ona i dalje sa njim umesto da ode glavom bez obzira? - pita se ovaj korisnik na kraju.

