Medicinskoj sestri Mariji Petronijević iz Leskovca, majci dvoje dece, pre četiri meseca dijagnostikovana je leukemija. Kao mediciska sestra je pomagala drugima, a sada bi transplatacija koštane srži mogla da joj spase život. Ipak, trenutno nema odgovarajućeg donora.

Udruženje Leuka ističe da je svaki dan važan i poziva sve koji imaju između 18 i 45 godina da se odmah prijave u Registar davalaca matičnih ćelija. Davaoci tako pomažu Mariji i drugima kojima je transplatacija matičnih ćelija jedini spas.

Koliko je brzo potrebno da ta pomoć stigne i kako se ova borba odvija pričala je upravo Marija Petronijević u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

02:35 NEKOME JE TO TRI MILILITRA, A MENI ĆE TO SPASITI ŽIVOT Majci dve devojčice je svaki minut dragocen: Ovde možete da joj pomognete

- Majka sam dve devojčice od šest i osam godina, na žalost došla sam u situaciju u koju sam došla, da mi je 16. februara dijagnostikovana leukemija. Brat se testirao, ali na žalost nije u situaciji da mi pomogne, potom smo tražili pretragu iz Svetskog registra i tamo nije postojala pogodna osoba da meni bude donor. Molim sve ljude da se odazovu akciji davanja krvi. Danas ide akcija u Leskovcu. Testiranje krvi je jedini način da se nađu adekvatni donori.

Petronijević je nešto konkretnije pričala o ovoj akciji, odnosno da li će biti i van granica grada Leskovca:

- Može transfuzija u Beogradu, KBC Zemun, može Užice, Subotica, Niš, Kragujevac, a akcija je danas i sutra u mom rodnom Leskovcu. Mogu svuda da daju krv gde su ekipe koje idu za transfuziju krvi. To su uglavnom veće ekipe. Meni je bukvalno svaki minut dragocen, meni život zavisi od transplantacije, zato i apelujem. To će nekome biti tri mililitra, a meni je to čitav život.

