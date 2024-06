Dramatična vest uznemirila je juče srpsku javnost kada se zapalio autobus u mestu Stanišić kod Vrnjačke Banje, koji je prevozio učenike šestog razreda osnovne škole "Momčilo Živojinović" iz Mladenovca, koji su se vraćali sa ekskurzije.

U trenutku požara u autobusu je bilo 76 putnika i svi su bezbedno napustili autobus, a uviđejem je utvrđeno da je uzrok zapaljenje "DPF filtera". Za šta je zadužen taj filter, čemu služi i šta se radi u situaciji kada nam se zapali automobil ili autobus, istraživala je novinarka Kurir televizije Teodora Borozan sa Čedomirom Brkićem, proslavljenjim automobilistom.

foto: Kurir televizija

- Taj filter je u stvari ekološka stvar. On služi da čestice koje nisu dovoljno sagorele u motoru, izađu u atmosferu sagorele. Zbog lošeg kvaliteta goriva i neurednog održavanja vozila, on se u nekim trenucima usija i zapali. On se nalazi u skrivenom delu donjeg prostora motora, u najkritičnijem delu automobila. Okružen je izolacijom, motorom, podom, i nije vazduh do njega uvek u dovoljnoj količini prisutan. Zbog toga se on često usija. U slučaju da motor ispušta ulje ili ispušta neku tečnost, bilo koju, dolazi do zapaljenja vozila. To su najčešći uzroci od toga. Znači, nije filter sam po sebi kriv, nego to što mi ne održavamo vozilo, i zato uvek pogledajte svoje vozilo da li ima neku fleku ulja, da li ima neke tečnosti, gorivo, kočnice, antifriz - pojasnio je Brkić.

06:41 ŠTA AKO NAM SE ZAPALI DPF FILTER U VOŽNJI? Horor iz Vrnjačke banje opomena za sve! Stručnjak objasnio šta raditi u ovoj situaciji

Dao je savet i šta da radimo u slučaju kada nam se zapali auto, odnosno kako da reagujemo.

- Obično bežimo. Ali mi nećemo da bežimo. Ja sam otvorio ovde jedan auto koji ima plinski uređaj. To je isto veliki problem, da znate. Dešava se, ljudi to ne rade na vreme, ne održavaju, ne idu kod majstora. To su creva koja imaju ograničen vek trajanja. Ovde je akumulator. To su kritične tačke kada je požar u pitanju. U slučaju požara, znate da je od nedavno u Evropi svuda aparat za gašenje od dva kilograma obavezan. Njega morate imati ako pođete bilo gde van granica. Od nas će vrlo uskoro biti i on uveden. Ovi mali aparati koje mi zovemo sprejevi ne mogu da ugaše ni motocikl. Za taj DPF filter, čak i 3 kilograma je otprilike mera koja može to da ugasi.

