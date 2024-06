SVE ŠTO BI TREBALO DA ZNATE O NASLEDSTVU: Pre su jedan stan prodavali više puta! Eksperti otkrili: Ovako je pravna sigurnost veća

Mnogo je problema, nesuglasica i neupućenosti kada je prenos nekretnine i ostavinskih rasprava u Srbiji.

Korona je malo povećala interesovanja u nekretninama, odnosno u smislu dedovine, jer je tokom tog perioda i zemlja, dakle posed, dobio na vrednosti. Sada je svaki kvadrat dobio veliko interesovanje, kada je u pitanju nasledstvo.

Više o testamentima i celokupnoj proceduri vezano za njega, pričali su gosti emisije "Ni pet, ni šest" A, advokat, Nena Šantić iz Udruženja penzionera i Savo Dedajić, notar.

Šantić je rekla da sitna slova mogu da naprave problem pri nasledstvu i otplati kredita koji su ostali:

- Čeka se ostavinsko rešenje, pa oni koji nasleđuju, vraćaju rate, odnosno onako kako piše u ugovoru. Postoje razne varijante, pitanje je i od banke, zavisi od obračuna kamate. Banke imaju ugovor sa onim sitnim slovima koje niko ne čita i onda nastane problem.

Dedajić se osvrnuo na tvrdnje sagovornika da postoji kod notara jedna cena, koji uzme procenat od vrednosti stana, ali da je jefitniji, te i sporije, da se to uradi preko suda, pa je Dedajić rekao da ne postoji opcija biranja između notara i suda:

- Ne postoji, s obzirom da je stupanje na snagu Zakona o javnom beležništvu 1. septembra 2014. godine, u isključivoj nadležnosti javnih beležnika, koji overe ugovor o prometu nepokretnosti. Jedino će u onim opštinama u Srbiji, u područjima u kojima nema imenovanog javnog beležnika, jedino u tim opštinama može da overe i sud. Samo sud, dakle ne i opština. Samo se vrši postupak solemnizacije koji se vrši pred javnim beležnikom. Tako da to nije moguće upoređivati. Ne postoji cena kako je u sudu, kako je kod javnog beležnika. Uopšte nije moguće upoređivati cena zato što samo postoji overa pred javnim beležnikom. A što se tiče samog cenovnika za overe takse za rani over ugovora oko prodaje nepokretnosti u sudu i sadašnje takse za overu pred javnim beležnikom, one su slične. Samo što je daleko veća pravna sigurnost u uslovima kada javni beležnik proverava ispunjenost uslova za over ugovora od one pravne sigurnosti u kojoj je sud overavao potpise na ugovorima.

- Dakle, do 14. sudu uopšte nije ulazio da li je neko vlasnik. Zato je postojalo ranije pet puta prodati jedan stan. Zato je postojalo toliko udruženja beskućnika. Nije to sud kriv, da ne stavimo u pogrešnu konotaciju sud. Već samo je nadležnost suda bila da overi potpis, da potvrdi identitet i da utvrdi. I to je sud proveravao. Tamo ste mogli da prodate imovinu koja je bračna tekovina bez saglasnosti supruge. Tamo ste mogli van knjižno da se ne utvrde da li ste vlasnik stana. Tamo ste mogli kupiti na kratninu da niste znali da postoji hipoteka ili rešenje o izvršenju ili zabran, mera zabrane otuđenjene kratnine. Dakle, to u uslovima današnjim za iste novce javni beležnik sve proverava da li je bračna tekovina, da nema smetnji, da nema hipoteka, sudskih zabrana, da nije postupak izvršenja u toku, da li je bračna tekovina koja jeste supružnik mora da da saglasnost i tako dalje. Zabranimo ugovor koji ima bilo koji od tih smetnji ili ona smetnja ili teret koji dozvoljava promet kao što je hipoteka. Ako kupac kaže da znam za tu hipoteku, to je sve uradno, čisto ja to prihvatam, onda možemo dozvoliti overu. Dakle, u ovim uslovima za isti iznos takse je mnogo veći stepen pravne sigurnosti

Vučetić je saslušao sagovornika koji je rekao da ima problem jer smatram da mu je advokat prodao stan pri smrti brata, pa je otkrio:

- Jedino u varijanti da možda advokat ima ugovor o doživotnom izdržavanju. Pa je možda stajalo u ugovoru da ga sahrani, pa onda i pomen kad bude i tako dalje. Znači, to su obično odredbe koje se stavljaju. Tu stvari idu, da kažem, nekim uhodanim tokom. Znači, prijavljuje, znači, matičar. Sud donosi rešenje da se predmet dodeljuje notaru. Predmet se dodeljuje, zapravo, to je prvi korak, pa se onda određuje sa liste notar koji će raditi na tom predmetu, pa se predmet ostavlja notaru, pa notar onda dostavlja poziv strankama. Znači, to je, da kažem, prilično ovako uhodano. Dešava se da nekada ne ide tako razvoj događa. Mi je pričala drugarica moja koja je radila u sudu, da u parnici, baš van parnično, da ako premine u bolnici, da na kraju neko iz kancelarije beležnika pozove naslednike.

