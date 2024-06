SPREMITE SE ZA VRUĆINE! OGLASIO SE RHMZ RANO JUTROS: Temperatura ide i do 36 stepeni, a stižu i tropske noći

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33.

U Beogradu danas sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša oko 33.

I do 36 stepeni

"Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature danas od 30 do 33 stepena, u subotu od 30 do 34 stepena, a u nedelјu i ponedelјak (09 - 10.06.) od 32 do 36 stepeni. U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda. U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlјe zadržati veoma toplo. Pojava plјuskova i grmlјavina biće veoma retka (izolovana)", najavio je RHMZ.

Upozorenje

"Na Dunavu vodostaji će biti u većem porastu i preći će granice redovne odbrane od poplava: kod Bezdana i Novog Sada 08. juna, kod Apatina 09. juna, kod Bačke Palanke 10. juna i kod Bogojeva, Slankamena i Titela 11. juna", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperatura, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

