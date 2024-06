LEPA SRPKINJA OTKRIVA KAKO JE BITI ŽENA KAMIONDŽIJE U AMERICI: Vozi 6 dana nedeljno, neću ga videti mesecima, a ovo posebno boli!

Mnogi Srbi koji su otišli u SAD bave se transportom robe i voze kamione, međutim, iako je to posao na kom može prilično da se zaradi, on je daleko od idealnog i nosi sa sobom puno izazova.

Dara iz Srbije, koja sa mužem živi i radi u SAD, ispričala je na Tik Toku kako zapravo izgleda biti žena kamiondžije u Americi.

- Slušaj sad, Nikola je dobio turu koja će trajati tri meseca i ta tura je bukvalno ista svakog dana. Vozi se šest dana nedeljno i ta tura se ne odvija u državi u kojoj mi živimo. Tako da ja njega neću videti tri meseca. Jel vama to jasno? On je na nekih četiri sata od mene, realno mogu da se provozam kolima do njega i nazad, ali on ima samo jedan slobodan dan što bi značilo da bismo se videli na nekoliko sati. A pošto on troši sve sate za vožnju, nema šanse da dođe - priča lepa Srpkinja.

Problem je, navodi, i to što je "to jedna noćna tura gde on vozi celu noć, a spava ceo dan".

- Logično da ja radim obrnuto, jer sam ja normalna - našalila se ona dodavši da to znači da pored toga što neće moći da se vide, oni se za ovih tri meseca, maltene, neće ni čuti.

- Veoma jedna zanimljiva situacija. Ali, dobro... Iskreno, navikla sam. Bilo je i gore dok sam ja bila u Srbiji, plus je bila vremenska razlika, tako da nije ovo ništa strašno - dodala je.

Inače, ovaj mladi bračni par iz Srbije postao je viralan od kada na TikToku, gde se potpisuju kao "Katići" dokumentuju svoj život u SAD. Njih dvoje su prvo zajedno putovali u kamionu kada su i davali jednu drugačiju sliku toga kako je biti kamiondžija.

Dara je nedavno ispričala da u SAD radi u kafiću kao barista i da je nakon mesec ipo dana na ovom poslu dobila unapređenje i postala menadžer kafeterije.

Mnoge naše žene zapravo su se prepoznale u Darinoj objavi i u komentarima su joj pružale podršku.

"Ista nam je muka, sestro", "Nisam se navikla, niti ću", "Sve te razumeme", bili su samo neki od komentara.

Međutim, bilo je i onih koji nisu ni pokušali da se naviknu na taj život i u startu su suprugu rekli da pronađe drugi posao.

- Bez uvrede moj suprug je isto hteo time da se bavi, ali sam rekla: "Bolje onda da se razvedemo, jer ako nisi tu kada smo mladi i dok su deca mala, šta ćeš mi kada ostarimo i deca odu svojim putem?!" - bio je jedan od komentara.

