SRBIJA NA UDARU EKSTREMNOG VREMENA! UPOZORENJE ZBOG TOPLOTNOG TALASA: Sudar 2 mase donosi haos, ovo je moguća trasa jakih oluja

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se do kraja sedmice očekuje pretežno sunčano i sve toplije vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

"Maksimalne temperature danas od 30 do 33, u subotu od 30 do 34, a u nedelјu i ponedelјak od 32 do 36 stepeni.

U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlјe zadržati veoma toplo. Pojava plјuskova i grmlјavina biće veoma retka (izolovana)", najavili su iz RHMZ.

Opasnost od oluja ne prestaje

Meteorološki sistem Hailz Srbija najavio je da će naredne sedmice barem jedan dan doneti nevreme.

"Sledećih desetak dana borba hladnije vazdušne mase sa severa i vrele sa juga u uskom pojasu od par stotina kilometara preko dela centralne i južne Evrope. U ovoj zoni će se uspostaviti brza zapadna strujanja u pojedinim danima. Tokom tog perioda će oluje prelaziti stotine kilometara donoseći nepogode.

Srbija će se nalaziti u toplom sektoru, sa visokim temperaturama i vlagom, a situacija sa nepogodama će se pratiti. Za sada je sigurno da će barem jedan dan sledeće nedelje doneti intenzivno nevreme usled ovakve postavke sistema", objašnjavaju iz Hailz Srbija.

Kako je objavio meteorološki sistem Hailz Srbija prvi tropski talas može da potraje nedelju dana.

"Vrućine su, definitivno, tu - prvi tropski talas ovog leta može potrajati, barem, nedelju dana. U nedelju, 9. juna, će temperatura sigurno dostizati 35-36 stepeni. Visoke temperature će se nastaviti cele sledeće nedelje. Oluje će se držati centralne Evrope sledećih nekoliko dana ali kako se toplotni talas južnije bude intenzivirao, a severnije vazduh hladio, preko Balkana će doći do drastične separacije ove dve vazdušne mase.

U uskom pojasu od par stotina kilometara, od zapada do istoka, nevremena će se premeštati brzinom između 70-100 km/h. Zasigurno, minimum, jedan dan sledeće nedelje će imati visok rizik od jakih oluja ali ostaje da se definiše trasa - da li će biti malo severnije od Balkana ili direktno preko Balkana i Panonske nizije."

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je upaljen žutimeteo alarm zbog visokih temperatura, a tako će biti i za vikend. Žuto upozorenje znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

I Batut upozorava

Institut za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" upozorio da su temperature u danima pred nama "veoma opasne" i takođe izdao upozorenje i savete kako da se ponašamo. Osim toga, cela Srbija se crveni kada je u pitanju upozorenje na visok nivo UV zračenja, odnosno visok UV idneks.

