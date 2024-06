"LJUDI, OVO ME NAJVIŠE ŠOKIRALO" Tamara studira u Njujorku, otkrila šta bi Srbi mrzeli u Americi: "Balkance bi poslalo u komu"

Tamara, popularna influenserka iz Srbije, studira u Njujorku.

Na svom TikTok profilu "Matovik" otkrila je po čemu se Njujork drastično razlikuje od Balkana. Snimak je nazvala "Stvari kod Njujorka koje bi poslale Balkance u komu", a ispod njega je pitala svoje pratioce da li bi živeli u gradu koji "nikad ne spava".

foto: Privatna Arhiva

"Gužve su prevelike. Ne mislim samo na saobraćajne, mislim na gužve sa ljudima gde ja kroz regularne ulice nekada ne mogu da prođem 30 minuta. Ko je klaustofobičan, mislim da se ne bi snašao ovde. Sledeća stvar jeste činjenica da je sve preskupo. Da biste živeli u Njujorku, za rentu vam treba i do 5.000 dolara mesečno, plus hrana, pa za izlaske u restoran. Ja mislim da nikad nisam sela na ručak, a da nisam potrošila minimum 200 dolara za dve osobe. Platili smo 10 dolara za dva sladoleda, čisto da znate", rekla je ona i dodala da su u Njujorku problem i beskućnici.

Tamara je otkrila i šta je nju najviše iznenadilo:

"A ono što je mene poslalo u komu je to kad sam videla velikog psa. Krenula sam da trčim ka njemu i onda sam shvatila da je to pacov. Ljudi, kad vam kažem, postoji toliko pacova, možda čak i više nego ljudi, očajno", rekla je i dodala da "ništa nije napravljeno za šetanje", odnosno, da je automobil najpotrebniji.

"Kada popijete ili pojedete nešto u bilo kojoj radnji, vama je bakšiš uključen u cenu. Prosto se ne pitaš da li bi želeo da ga daš ili ne. Na računu vam piše 20-30 odsto i ne možete da kažete da ne želite to da platite. Sledeća stvar je ta da niko ne sme da pije alkohol do 21. godine na ulici ili u baru ili kafićima i to je jako striktno. Ono što je mene najviše šokiralo, jeste da ljudi ovde kradu po prodavnicama i to je njima kao dobar dan. Bukvalno kradu i oni koji ne moraju. Kradu svuda i uvek", zaključila je Tamara.

Kurir.rs/MONDO