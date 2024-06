REKAO MI JE DA SVE ŠTO RADI, RADI ZBOG NAS, A ONDA JE UBIO MAJKU, PA SEBE: Nina je bila u stanu kada je otac krenuo u krvav pir!

Pre nepune tri godine čovek iz Kozarske Dubice u Bosni i Hercegovini ubio je bivšu suprugu, a onda i sebe. U stanu gde se desilo jezivo ubistvo u tom trenutku je bilo troje dece.

Jedno od to troje, devojka Nina, na Tik Toku je ispričala kako je taj dan izgledao i svojom ispovešću, koja kida dušu, rasplakala mnoge.

- Pošto su svi tražili storitajm o tome kako sam izgubila svoje roditelje, evo ga. Moji roditelji nisu mogli da funkcionišu od kad znam za sebe. Čitav život je bila svađa. Bilo je trenutaka kad su mogli funkcionisati, ali, uglavnom, ne. Roditelji su mene jako mladi dobili. Majka je imala 18 godina kada me je rodila. Tako da su jako brzo ušli u vezu i brak, što im je, mislim, isto škodilo - započinje ona svoju potresnu priču.

foto: Tik Tok Printscreen

To mučenje, svađe i ostalo, trajalo je, kaže, 16 godina. Sve dok majka nije odlučila da podnese papire za razvod.

- Međutim, ja sam se školovala u Banjaluci za vreme tih njihovih zadnjih svađa, moji su bili u drugom gradu. I kada se sve već krenulo to dešavati, moj otac više nije znao što da radi, pa je odlučio da me ispiše iz srednje i otkaže moj stan u Banjaluci. Ostala mi je samo opcija da se vratim kod mame i dva mlađa brata, da živim sa njima i upišem se u školu u tom gradu. Pokušavao je na sve načine da se pomire iako je ona odlučila da je gotovo - priča Nina dok glas počinje sve više da joj podrhtava.

foto: Shutterstock

- I naravno, i tokom procesa razvoda su bile svađe i pretnje sa njegove strane. Snimala sam sve to da bi majka imala dokaz na sudu. Jednom kada sam bila na nekoj utakmici, majke nije bilo u stanu. Bila sam se prepala. I saznala sam da je pokušao da je ubije, ali da je uspela pobeći. To je bilo par dana pre nesreće - priseća se ova devojka.

Majka je, nakon tog pokušaja ubistva, podnela prijavu policiji. Međutim, kako kaže, ništa nije urađeno po tom pitanju.

- Noć pre nego što će se desiti ubistvo, on je mene nazvao i rekao da sve što radi, radi za nas, to jest njegovu decu. To jutro moja majka se spremila da ide na posao. Bilo je pola pet ujutru. Ja sam spavala i nisam čula apsolutno ništa na početku. Sećam se da me brat probudio i rekao: "Tata je ubio mamu!". Prvo sam pomislila da nešto ružno sanja. Međutim, nakon te rečenice su usledila dva pucnja koje sam čula iz stana. Naravno, kad sam čula ta dva pucnja, sve mi je bilo jasno. Ali sam se opet molila da se to nije desilo. Njih dvojica su se bila jako prepala, ja nisam bila pri sebi... Odlučila sam da izađem na stepeniše da vidim šta se dešava. Na stepeništu sam zatekla policiju i majku u besvesnom stanju - prepričava Nina jezivu stavrnost koju je doživela, a kroz koju niko ne bi trebalo da prođe. Naročito jedno dete.

foto: Shutterstock

- Naravno da nisam znala kako da reagujem, jer to kada se vidi to je nešto najgore što osoba može da doživi. Molila sam policiju i boga da mi kažu da je živa, da je neka ozleda. Medutim, znala sam u sebi da nije i molila sam boga da njega zatvore. Međutim, brzo nakon toga sam shvatila da se ubio. I to se sve desilo prije skoro tri godine, to je bilo 27. decembra 2021. godine u pola šest - rekla je ona.

foto: Shutterstock

O ovom događaju su u to vreme pisali i mediji u Bosni i Hercegovini.

foto: Shutterstock

"Kratka svađa, pa pucnji, policijske sirene - rano jutros probudili su stanare zgrade u ulici Mihajla Pupina u Kozarskoj Dubici. Ubrzo se gradom pronijela vest da je njihov sugrađanin 38-godišnji R. V. usmrtio bivšu suprugu 35-godišnju T.V., potom i sebi oduzeo život", pisao je ATV.

- Na licu mesta je obavljen uviđaj kojim je vodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojim je utvrđeno da se radi o ubistvu i samoubistvu koje je počinjeno od strane R.V. pucanjem iz vatrenog oružja. Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Banja Luci, gde će po nalogu tužioca biti obavljena obdukcija - rekla je tada Zvezdana Alenadrević, portparol PU Prijedor.

