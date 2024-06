ZBOG OVOGA JE KOCKA NAJVEĆA ZAVISNOST! Psiholog šokirao: Ovo se dešava u mozgu kada se odlučuje u neizvesnim situacijama (VIDEO)

Teško je odrediti pravi broj zavisnika od kocke u Srbiji, neki statistički podaci govore da ih ima oko 300.000, a među njima je sve više mladih.

Institucijama se javljaju ljudi koji već imaju razvijenu zavisnost, u proseku imaju izmedju 25 i 35 godina.

Stručnjaci kažu da je kockanje najteži oblik zavisnosti. Kockarnice su svuda oko nas, a zahvaljujući internet kockanju, one su nekako postale sveprisutne, čak i bez izlaska iz kuće.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su se bavili ovom temom bili su Aleksandar Radosavac bivši za visnik od kocke i Bojana Šlajmer, psiholog

Radosavac je pričao o prvom ulasku u kockarnicu, pa je rekao ljudi nesvesno razviju zavisnost:

- Kada bi čoveku koji prvi put ulazi u kockarnicu predočili šta će mu se desiti u nekom periodu ako to nastavi i ako se to razvije, kada bi znao kakva razaranja ga čekaju, mislim da on nikada ne bi ušao u kockarnicu. Sve te patološke navike uništavaju porodice, i mislim da niko ne zna zbog čega čovek ide tim putem. On čak nije ni svestan toga, nesvesno kreće, a prebrzo se razvija. Ja sam jako brzo razumeo da sam zavisnik, imao sam neku predispoziciju. Kod nekoga se to nikada ne razvije, kao što postoje ljudi koji svako jutro popiju čašu rakije i ne postanu alkoholičari, a postoje oni koji posle dve godine završe na lečenju. Takve stvari se tako odvijaju, to je ta predispozicija.

Šlajmer je detaljnije pričala, iz psihološkog ugla, o predispoziciji koju je Radosavac spomenuo.

- Kada pričamo o predispozicijama, onda govorimo o sklopu crta ličnosti, temperamenta i karaktera. Temperament kao jezgro ličnosti gde se dešavaju ti odgovori na određene stimulunse. Svaka ličnost ima sklonost ka nekom ponašanju, u sklopu te sklonosti, i naravno da u sklopu odlučivanja u uslovima rizika i neizvesnosti, osoba donosi odluke koje krucijalno menjaju njeno funkcionisanje, pa tako dolazi do distorzije u mišljenju na nivou emocija i odabira kako će se ophoditi prema svojim odlukama. Kada pričamo o kockanju tu je brza, psihološka, zavisnost koja ne može da se meri sa drugim zavisnostima jer se dešavaju bitne promene. Događaju se i neurobiološke promene, dopamina, serotonina, noradrenalina... Dopamin je neurotrasmiter koji dominira u domenu kocke, a on radi potrebu za novinama i stvara zavisnost od nagrade - rekla je ona, pa obrazložila kako dolazi do brze zavisi od kocke u stručnom smislu:

- Tako da imamo dve komponente, intermitentno i kontinuirano nagrađivanje. Razlika je u tome što kod intermitentnog nagrađivanja osoba pravi dobitak, pa gubitak, dakle nasumično je, tako da se stvara jedna asocijacija, veza između kocke i nagrađivanja, a kod kontinuiranog nagrađivanja imate jako čvrstu vezu između emocija i ponašanja. Dopamin reguliše, odnosno učestvuje u našem ponašanju, aktivira određena ponašanja, a noradrenalin modulira, potpomaže, lučenju dopamina gde se utiče na serotonin, a mi znamo da je serotonin jako važan neurotransmiter zato što reguliše emocije i raspoloženje. Tako imamo promene, promene zapravo na nivou prefrontalnog i frontalnog korteksa, koji su od krucijalnog značaja. Dakle, u prefrontalnom korteksu se nalazi zapravo centar za impulsivno reagovanje, a u frontalnom korteksu tu vam je zapravo zadužena upravo ta komponenta odlučivanja mišljenja, a u prefrontalnom tu su vam najviše forme mišljenja. Tako da je ceo jedan anatomski, funkcionalni aparat postaje disfunkcionalan i zato se jako brzo dolazi do zavisnosti od kocke.

Kurir.rs

