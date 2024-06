RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA: Ovi gradovi su na UDARU!

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), do kraja sedmice očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

Maksimalne temperature danas će se kretati od 30 do 33°C, a do ponedelјka od 30 do 34°C.

Od utorka nas očekuje malo svežije vreme sa najvišom temperaturom od 27 do 32°C. Uz lokalni razvoj oblačnosti u ponedelјak i utorak se očekuje nestabilno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom, dok će u ostalim danima pojava plјuskova i grmlјavina biti retka, odnosno izolovana pojava.

Prethodno je RHMZ izdao upozorenje da će vodostaji na Dunavu biti u većem porastu i da će preći granice redovne odbrane od poplava - kod Bezdana i Novog Sada 8. juna, kod Apatina 9. juna i kod Bogojeva i Bačke Palanke 10. juna.

Opasnost od oluja ne prestaje

Nakon što je početkom meseca Beograd pogodila teška oluja u kojoj su viđene neverovatne scene, meteorološki sistem Hailz Srbija najavio je da će i naredne sedmice barem jedan dan doneti nevreme.

"Sledećih desetak dana borba hladnije vazdušne mase sa severa i vrele sa juga u uskom pojasu od par stotina kilometara preko dela centralne i južne Evrope. U ovoj zoni će se uspostaviti brza zapadna strujanja u pojedinim danima. Tokom tog perioda će oluje prelaziti stotine kilometara donoseći nepogode.

foto: printscreen Instagram hailz_srbija

Srbija će se nalaziti u toplom sektoru, sa visokim temperaturama i vlagom, a situacija sa nepogodama će se pratiti. Za sada je sigurno da će barem jedan dan sledeće nedelje doneti intenzivno nevreme usled ovakve postavke sistema", objašnjavaju iz Hailz Srbija.

Kako je objavio meteorološki sistem Hailz Srbija prvi tropski talas može da potraje nedelju dana.

"Vrućine su, definitivno, tu - prvi tropski talas ovog leta može potrajati, barem, nedelju dana. U nedelju, 9. juna, će temperatura sigurno dostizati 35-36 stepeni. Visoke temperature će se nastaviti cele sledeće nedelje. Oluje će se držati centralne Evrope sledećih nekoliko dana ali kako se toplotni talas južnije bude intenzivirao, a severnije vazduh hladio, preko Balkana će doći do drastične separacije ove dve vazdušne mase.

U uskom pojasu od par stotina kilometara, od zapada do istoka, nevremena će se premeštati brzinom između 70-100 km/h. Zasigurno, minimum, jedan dan sledeće nedelje će imati visok rizik od jakih oluja ali ostaje da se definiše trasa - da li će biti malo severnije od Balkana ili direktno preko Balkana i Panonske nizije."

U celoj Srbiji danas je upaljen žutimeteo alarm zbog visokih temperatura, a tako će biti i za vikend.

Žuto upozorenje znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

I Batut upozorava

Institut za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" upozorio da su temperature u danima pred nama "veoma opasne" i takođe izdao upozorenje i savete kako da se ponašamo.

Osim toga, cela Srbija se crveni kada je u pitanju upozorenje na visok nivo UV zračenja, odnosno visok UV idneks.

Bonus video:

01:10 TEŠKE POSLEDICE NEVREMENA U BEOGRADU! RHMZ izdao upozorenje i za naredni period