SMENA RUKOVODSTVA BOLNICE U SREMSKOJ MITROVICI NAKON SVIH SMRTI KOJE SU POTRESLE SRBIJU! Drago: Moja deca više nemaju majku!

Rukovodstvo bolnice u Sremskoj Mitrovici konačno bi trebalo da bude smenjeno nakon svih smrti koje su potresle Srbiju, a za koje se sumnjiče lekari ove ustanove usled propusta u radu s pacijentima.

- Ako sve bude u redu, sledećeg četvrtka imamo novo rukovodstvo u bolnici. I da stavimo više ad akta ove priče, koje iz proceduralnih razloga nisu mogle ranije da se završe - izjavio je za Kurir TV Branislav Nedimović, koji bi trebalo da bude novi gradonačelnik Sremske Mitrovice, što je već jednom i bio, upitan za stanje u zdravstvu nakon brojnih afera koje su uznemirile Mitrovčane.

Branislav Nedimović foto: Kurir/D.Š.

Poslednja u nizu smrti koja je uznemirila javnost je ona Nataše Žabić (44) krajem aprila. Majka dvoje dece, od svega devet i 13 godina, preminula je od plućne tromboembolije, koju je dobila skoro mesec dana nakon što je u mitrovačkoj bolnici operisala slepo crevo. Tad joj je otekla noga i bolela ju je, a lekar iz doma zdravlja ju je hitno uputio u bolnicu zbog sumnje na tromb. Tamo ju je lekar N. R. poslao kući, a ona je sutradan ujutru preminula upravo, kako je obdukcija potvrdila, od tromboembolije. Potom je lekar uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi.

Nataša Žabić foto: Privatna Arhiva

- U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici sam stekao najgore iskustvo, izgubio sam suprugu, jer nije zadržana na bolničkom lečenju. Moja dva deteta više nemaju majku. Ovako više ne ide i ovo ne sme da se ponovi. Ne može nam je niko vratiti, ali odgovorni moraju stati pred lice pravde, a ako su nestručni, neka ih zamene oni koji hoće i znaju da rade svoj posao - kaže za Kurir Drago Žabić, Natašin suprug.

Pre toga u januaru je uhapšen M. M, ginekolog iste bolnice, pod sumnjom da je počinio isto delo, za koje ga sumnjiče dve mlade majke. Marica Mihajlović i Jelena Ivković ostale su bez tek rođene dece jer ih je porađao jedan te isti ginekolog M. M., koji je nakon što se javnost digla i uhapšen u januaru ove godine zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi. Tek rođena Maričina ćerkica preminula je 13. januara ove godine nakon porođaja tokom kog je, kako je navela Marica, pretrpela akušersko nasilje.

Marica Mihajlović foto: Nemanja Nikolić

- Ništa se ne menja, beba nikako da se spusti u karlicu, izmučena sam, bez snage, daju mi kiseonik da bih mogla da dišem. Preklinjem doktora da me porodi na carski, da mi spase dete, a on me udara i stiska za vilicu, preti da će me udariti, imaću "dve lobanje", da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnovi... Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi rebro, gubim svest, beba se zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uspevaju u 23.05 da izvade bebu, nije disala, srce joj je stalo. Uspeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su u šest javili da je beba preminula - ispričala je, između ostalog, tada za Kurir Marica.

Jelena Ivković foto: Kurir televizija, Privatna Arhiva

Tada je na videlo izašla tragedija još jedne porodice. Jelenu Ivković iz Rume porađao je takođe M. M., oktobra 2022, a sin je preminuo februara 2023. Do tada je beba živela kao biljka, na aparatima.

- U podne sam mislila da ću se onesvestiti, govorim da ću se ubiti, skočiti kroz prozor, od bolova, a doktor je, u međuvremenu, otišao u Novi Sad da otvori račun u jednoj banci... Došao je oko jedan po podne i tu je. Skakanje po stomaku, guranje laktom, svom težinom na stomak... Beba se zaglavila u karlici i ostala bez kiseonika. Porađam se u 15.02 i to vakuumom... Tri i po meseca je bio u Dečjoj bolnici u Novom Sadu, preminuo je zbog teškog oštećenja mozga usled nedostatka kiseonika - kazala je tada za Kurir Jelena.