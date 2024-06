LETNJI DAN PRED NAMA, DANAS DO 34 STEPENA! RHMZ najavio i padavine: Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ovim delovima Srbije

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i na krajnjem severu Vojvodine kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 30 do 34.

U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna oko 33.

foto: Printscreen/RHMZ

Moguća i kiša

Kako je najavio RHMZ, danas i sutra pretežno sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost i izolovanu pojavu kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Maksimalne temperature do ponedelјka (08.06. - 10.06.) od 30 do 34 stepena, a zatim od utorka (11.06.) malo svežije sa najvišom temperaturom od 27 do 32 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Uz lokalni razvoj oblačnosti u ponedelјak i utorak se očekuje nestabilno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom, dok će u ostalim danima pojava plјuskova i grmlјavina biti retka (izolovana) pojava.

Upaljen meteo alarm

Zbog visokih temperatura na snazi je žuti meteo alarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

foto: Printscreen/RHMZ

