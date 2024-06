PATRIJARH PORFIRIJE: Imamo pravo da saborujemo, imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima

Patrijarh Porfirije poručio je danas na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske, u okviru Svesrpskog sabora, da svaki narod, kao i srpski, ima pravo da se sabira i održava svoje sabore i potvrđujemo svoj duhovni identitet.

- Svaki narod ima svoj pečat, posebnost, ima svoj identitet. Identitet je duhovna kategorija, u zavisnosti od toga koji je duhovni identite, kakav je i koji je koren, zavisiće i sve ostalo. Naš duhovni identitet je zapečaćen Hristom, pravoslavnom verom, i u tome je naš narod jedan jedinstven i prostorno i dijahrono. Ono što je rekao predsednik Vučić podvlačenjem faktora ekonomije, dodao bih i važan faktor a to je duhovni identitet. Važno je da budemo ono što jesmo. Može biti da obezbedimo sve spoljašnje, ali ako nas nema onda je to prazna orahova ljuska. Kao svaki narod imamo pravo da saborujemo, imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima, da nas bude. Iz tog razloga, kako sam rekao, sabiramo se, ne protiv i nikada se nismo sabirali protiv, sabiramo se za. Za to da budemo ono što jesmo, da darove koje smo dobili od boga umnožili u slavu njegovu, da bi bez straha i kompleksa stupali u kreativan plodotvoran dijalog sa svima koji su oko nas i sa nama. Molim se da svaki sabor koji ima za cilj dobro uvek bude bogom blagosloven - rekao je Porfirije.