VUKAŠIN (24) NOSI SAMO ODELA, U KOŠULJI KUVA: Iglu za kragnu poručio sam iz Londona! Ne, on nije japi, s nama je svaki dan

Na njemu je sve pod konac - odelo, prsluk, maramica, kravata i igla poručena za nju iz Londona. Svaka vlas kose je na svom mestu. Na radnom stolu je, naravno, sve cakum-pakum. Pa i stolica uz sto uvučena iako samo na minut izađe. Ali ne! On nije japi iz fensi kompanije ili banke. Oko njega su novine na sve strane, šolje kafe i još svašta tako svojstveno jednoj redakciji. Vukašin Ristić je naš divni kolega, koji živi modu zbog koje je već sa 12 godina znao da će biti novinar!

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Kad se ovo mlado lice od 24 leta prvi put pojavilo u redakciji Kurira, a beše to minule zime, mislili smo da je samo jedan u nizu gostiju. Mnogi u odelima prolaze mimo nas. Ali, kad dobi kompjuter i sto, pa na sve to svaki dan dolazi jednako obučen - čuđenju nije bilo kraja. I nema veze da li je toplo ili hladno - ne skida sako, ne kvari "autfit" ni za šta na svetu. Postao je Klark Kent naše redakcije.

Svi bi voleli da znaju odakle ovakvo oblačenje. Al' niko ne pita. Dok jednog dana ne rekoh: "Kolega, ja ću tebe u novine." Sa zadovoljstvom je prihvatio...

- Još dok sam kao dete gledao filmove, zapao mi je za oko Džejson Stejtam u "Transporteru". Savršeno izgleda, pa sam poželeo da se i sam tako oblačim kad dođe vreme. Inače, smatram da on jedini dobro može da iznese odela iz devedesetih, koja imaju krupna i široka "ramena" - priča nam Vukašin.

foto: Profimedia Supermen Borac za istinu i pravdu Vukašinu ne smeta što su mu kolege nadenule nadimak po Supermenu. - Nemam problem da me porede s Klarkom Kentom. On pripada DC stripovima, mojim omiljenim. Osim toga, poseduje sve vrline i borac je za istinu i pravdu - ističe.

Prvi koraci, kako kaže, krenuli su u četvrtoj godini ekonomske škole u rodnom Vranju, te 2018. Bio je tek punoletan.

- Počeo sam s košuljama, a čekao sam da dođem na fakultet da bi zvanično krenulo ovako oblačenje. Pre toga sam održavao taj mladalački duh kroz farmerice i pantalone, ali uvek s košuljama - kaže.

I, veli, nije bio čudan vršnjacima.

- Bilo je komentara na to moje oblačenje, ali uvek u pozitivnom smislu. Samo sam od roditelja ponekad čuo: "Još si mlad". Zatim dolazim u Beograd. Na prijemnom za Fakultet političkih nauka išao sam u košulji, osećao sam se još mladim za potpunu kombinaciju - kroz smeh priča.

Ali od polaganja prijemnog do odela nije puno prošlo.

- Kad sam postao brucoš, krenuo sam. Doduše, nije odmah išlo s kravatom. Ali nosio sam odelo. Na fakultetu sam verovatno bio jedini koji se ovako stalno oblačio. Jeste bilo još nekoliko ljudi koji su, takođe, voleli da nose odela, ali ne baš s kravatom i prslukom, koji sam počeo da nosim od 2022. I to je postalo moj zaštitni znak, ušlo mi je pod kožu. Iglu za kragnu nisam mogao da nađem u Srbiji, poručio sam je iz Londona - kazuje Vukašin, te dodaje da maramica nije obavezan deo, ali je poželjna zato što čini kompletan izgled.

- Bez te maramice bilo bi prazno i jednostavno... - veli.

foto: profimedia Savršen Tom Ford kao inspiracija Vukašin nema omiljenog modnog dizajnera, jer, kako kaže, kod svakog može da nađe nešto što mu se dopada: - Vrlo je teško reći: "Ovaj je bolji od onog", jer bi mi to bilo kao da upoređujem Rembranta i Da Vinčija, a to su dve različite epohe. Ali definitivno mi je velika inspiracija Tom Ford, jedan od najstilizovanijih ljudi na planeti. Nivo koji je on dostigao vrlo je teško dosegnuti. U svakom mogućem maniru, sve je sofisticirano. Dizajnerka Dijana fon Furstenberg je za Toma Forda rekla da je mešavina "rols-rojsa" i "marlbora" i da njegov glas zvuči kao topljena čokolada. Jednostavno je savršen!

Glavno pitanje u redakciji je: Koliko odela ima naš Klark Kent? Od 63, došlo se do 200!

- S večernjim odelima imam ih ukupno 19. Među njima su i tzv. specato odela, kombinacija različitih pantalona i sakoa. Da biram i kombinujem komade različitih odela, posebno me ispunjava, dajem da me vodi modni instinkt - priča Vukašin, koji jedino nikada ne nosi šešire jer u njima se ne pronalazi.

Ali tu su uvek i cipele. Leti prolaze i espadrile. A ima li opuštanja od odela?

- Ima, kod kuće. Mada tamo nosim košulje. Ali to je meni ležerno. Rukavi mogu vrlo lako da se podviju, u košulji mogu da radim bilo šta u kući, pa i da kuvam, što baš volim. Sve mogu da uradim u košulji, nikakav problem.

Primećuje li danas začuđene poglede? Ipak, tako mlad, a toliko drugačije obučen ne samo od vršnjaka već i od većine ostalih.

- Ne pratim kako me neko gleda, usredsređujem se na svakodnevne zadatke. Više volim da ja gledam ljude, i to kako se oblače. Stil je emocija, volim kad vidim lepo obučene ljude. To me zaista ispunjava i ulepša mi dan.

Imao je prilike Vukašin da učestvuje na revijama. Odbio je.

- Više volim da se ostvarim u modnoj sferi kroz novinarstvo, kroz pisanje, da se tu istaknem i usavršim. Još u šestom razredu sam znao da ću biti novinar. Ovde mi je prvi pravi posao i baš u Stilu, koji mi leži.

Ovo je samo početak...

