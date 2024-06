DOBITNICI STANOVA JAVILI SE KURIRU Podstanarka Vera: "Bog nas pogledao, čim uzmemo ključeve selimo se s bebom u naš novi dom"

U poslednjem izvlačenju petog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" stanove u naselju Zemunske kapije su dobili Bratislav Milosavljević i Vera Kostadinović, koja kaže da joj je nekretnina dar od Boga i da će se čim dobije ključeve sa suprugom i bebom Milom preseliti u novi dom!

Ključevi trosobnog stana od 76,45 kvadrata odlaze u ruke Bratislava Milosavljevića (51) iz Batajnice, koji je nekretninu dobio za samo 636 dinara.

Srećni dobitnik živi u svom stanu sa suprugom, a radi u jednoj banci na Novom Beogradu. Oduševljenje nije krio kada smo ga pozvali i prekinuli u kosidbi. Još uvek nije bio svestan da je njegovo ime izvučeno.

- Čudno se osećam, zar ja da budem izvučen u 105 miliona?! Još uvek mi deluju nemoguće, udari me vest kao grom iz vedra neba. Nisam gledao izvlačenje, nisam se ni nadao, a ni skenirao redovno račune. Poslao sam stotinak što stvarno nije puno u odnosu na ljude koji su skenirali na hiljade pa su i gajili nade da će da dobiju. Dok je trajalo izvlačenje ja sam se vraćao kući iz Banatskog Brestovca. Bio sam na mostu kad mi je zvonio telefon. Dobio sam poziv iz Vlade Srbije gde mi je čovek saopštio da sam dobio stan.

foto: Privatna Arhiva

Srećom pa se predstavio inače da nije pomislio bi da je neko od mojih kolega i da me zeza. Tražili su mi neke podatke, ja sam u onom šoku samo uspeo da kažem da moram da se parkiram negde jer vozim i da trenutno ne znam ni ja kako se zovem - priseća se Milosavljević i nastavlja kroz osmeh:

- Završio sam poziv, ali još uvek nisam verovao. Zvao sam suprugu da vrati emisiju da proveri i zaista sam to bio ja. Našao sam dobitni račun i video da je račun bio iz jedne apoteke u Batajnici. Jutros sam na Kuriru pročitao svoje ime. To je to, dakle.

Bratislav je inače po profesiji konobar.

foto: Printscreen RTS

- Radim trenutno u banci odmah sam pozvao nadređenog i šalio se da sad mogu da se penzionišem. Od sinoć me svi zovu, a ja kao da nisam svestan svega. Pitaju me kako sam proveo veče, da li sam i kako spavao, a ja kažem najnormalnije kao da se ništa ne dešava. Ne znam ni šta ću sa stanom, videćemo, ima vremena...

Četvorosobni dupleks od 102,22 kvadrata dobila je mlada mama Vera Kostadinović (30) za skenirani račun sa iznosom od 9.567 dinara.

foto: Privatna Arhiva

- Nagradnu igru sam igrala redovno, ali za ovaj krug sam poslala stotinak računa što nije mnogo, stotinak šansi u milionima. Iskreno, nisam se ni nadala da mogu da dobijem stan, ali eto "nikad ne reci nikad". U subotu nisam gledala izvlačenje, dobila sam poziv gde mi je saopšteno da su mene izvukli. Nisam verovala, nisam ni bila sigurna o čemu se radi u onom šoku, morala sam da vratim emisiju, kad ono stvarno ja. Odmah sam proverila kod računa i setila se da je to bila kupovina sa suprugom - priča za Kurir Kostadinovićeva, koja je trenutno na porodiljskom, a zaposlena je u jednom kol centru:

foto: Printscreen RTS

- Svima je drago što smo baš mi izvučeni jer živimo kao podstanari na Voždovcu i sada nas Bog pogledao jer ćemo čim dobijemo ugovor i ključeve da se preselimo sa našom bebom Milom u naš novi dom. Planirali smo da kupimo svoj stan, ali evo dobili smo ga. Najbliži prijatelji su nam sinoć bili u goste pa smo malo i slavili. Biće prilike za sve sad smo još uvek u šoku.