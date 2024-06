"KAD MI DOĐU I KAŽU, PA ŠTA AKO SAM TRUDNA, BRINUĆE SE MOJI O BEBI" Dr Antonijević: Negde smo pogrešili, moramo da stavimo tačku

Mladi sve ranije stupaju u intimne odnose, najčešće bez dovoljno svesti o zaštiti, što donosi mnoge posledice, među kojima su maloletničke trudnoće i abortusi.

Ako pokušate da dođete do što preciznijeg podatka o tome koliko se abortusa godišnje obavi u Srbiji, naići ćete na različite podatke, ali u svakom slučaju taj broj se meri hiljadama, ako ne i desetinama hiljada.

Prema pojedinim podacima sve češće adolescentkinje od 15 do 19 godina idu na abortus. Na pragu smo leta, mladi se upuštaju u provode, koji uključuju i rizične seksualne avanture.

O edukaciji mladih, ali i odraslih voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović razgovarala je sa specijalistom ginekologije GAK "Narodni front" Borislavom Antonijevićem.

- Mladi bi morali da znaju i ko su, šta su, koliko godina imaju i šta je adekvatno njihovi godinama. Ne znam gde smo skrenuli, pa smo dozvolili. Verovatno su tome sad sve krivi slobodni mediji i raznorazni filmovi koji se puštaju. Slab kontakt dece sa roditeljima, svi su sada više okrenuti mrežama, telefonima. Deca sve manje uče od roditelja i od nastavnika, sve više uče sa interneta, neselektivno. Prvi taj kontakt, u toku posla sam imao da mi dođu na pregled dosta mlade, sa trudnoćom, 14-15 godina, meni je to... - započeo je dr Antonijević.

Na pitanje kako reaguje u takvim situacijama, kaže:

- Kako mogu da reagujem, šta mogu da im kažem? Moje je da završim pregled, da napišem nalaz i da kažem da odluče šta će dalje. One obično dolaze sa roditeljima, mada evo vidim sada kako ovaj zakon napreduje, uskoro će deca moći mnogo stvari da odlučuju bez roditelja. Stvarno moramo da se preispitamo šta se dešava u društvu, zašto se ovo dešava, da li je ovo pametno i gde će ovo da nas odvede. Moramo negde da stavimo tačku i da kažemo sada je dosta, hajdemo da se polako vratimo.

Kaže da ne preporučuje prekid trudnoće, bez obzira na godine trudnica.

- Ja nikako nisam savetnik prekida trudnoće, zato što nosi svoje rizike. Jedan od najvećih rizika je potencijalni sterilitet. Da ne pričamo o psihičkim posledicama koje može imati kada jednog momenta shvati da je ubila jedan život, zato što definitivno to jeste to. I svakako sam za to da se svaka trudnoća završi do kraja, ali u ovim slučajevima... Znači, posle bitke su svi generali. Lako je davati savete. Jaoj, nisi trebala. Gde ste bili ranije da dete postane svesno toga da iz tih njihovih igara i time što glume odrasle, može da se desi nešto mnogo ozbiljnije kao što je trudnoća. Zato što trudnoću ne treba gledati kao pa dobro, pa šta kao desilo se.

Objasnio je i šta kažu biologija i medicina, kad je najbolje vreme za trudnoću.

- Sada je to jako diskutabilno. Sve se to poremetilo. Sada imamo slučajeve da devojčice dobijaju ciklus sa 9, 10, 11 godina, a ranije je bilo od 13, 14, 15. Sada se to pomerilo zbog svega onoga što nam se nalazi u hrani, što nam se nalazi u vazduhu, onoga što nam se nalazi u vodi. Znači, mnogo faktora je uticalo na to da se pomeri. Ali moramo da sagledamo jednu komponentu koja nema veze ni sa hranom, ni sa ovim što nas okružuje, a to je psihička komponenta. Zato bi verovatno bio neko mnogo adekvatniji od mene, psiholog, psihijatar, koji može da vam kaže kako to ide, taj razvoj u dečjim glavama. I ko će sad meni da kaže, da deca do punoletstva ne treba da rađaju? Deca treba da uživaju u tom svom detinjstvu i da ga se rado sećaju kao jedan period svog života koji je, eto, protekao i da se sećaju lepih stvari. Prekidati detinjstvo 14-15 godina da biste se bavili detetom, prvo je pitanje koliko je psihički zdravo, drugo, kolika je odgovornost tog deteta, treće, kako društvo reaguje na to, a četvrto, ona najgora varijanta, to se desilo, nema veze, brinuće se roditelji o detetu, a ja idem dalje.

