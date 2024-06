SRBIJA NA NOGAMA ZBOG MALOG RADOJA: Dođe iz škole ide do stoke, pa na livadu da kosi! A kuća raskopana, mora da se obnovi FOTO

Priča o dvanaestogodišnjem dečaku Radoju Đokiću, koga je majka ostavila na rođenju, a prihvatila baka sa kojom živi u selu Katrga kraj Čačka gde obavlja sve seoske poslove na imanju i oko stoke digla je Srbiju na noge! Mnogi građani su se ujedinili kako bi pomogli ovoj porodici koja živi u teškim uslovima u staroj trošnoj kući da bi im olakšali muke koje im je donela teška sudbina.

Ovaj vredni dečak dirnuo je srca mnogih, neke je i rasplakao te su rešili da pruže pomoć ovom malom, a zapravo tako velikom domaćinu koji ide u školu, kosi livade, hrani i čuva životinje i želi da obrađuje zemlju, ali nema alata ni mašina. Njegovu baka Miru Marković su već neki i zvali, a svaka pomoć im je dobrodošla.

- Jedan čovek iz Smederevske Palanke nam je rekao da će doći da pogleda kuću. Hoće da nam napravi novu. Na račun stižu uplate od hiljadu dinara pa naviše. Koliko ko ima uplaćuje. Hvala puno svima na svakoj pomoći i dobroj volji. Mnogo nam sve to znači jer mi nemamo osnovne uslove za život. Kuća nam je raskopana, unutra imamo samo dva kreveta, sudoperu, frižider za hranu, sto i stolice.

Sad smo stvarno ugroženi, kuća mora da se obnovi. Žao mi dece... Odgajam Radoja od kile mesa, čuvam i unuku od nastradale ćerke koja isto ima 12 leta. Nije nam lako - izusti baka Mira, uhvati dah pa nastavi optimističnim tonom:

- Oni su produžetak mog života, moja nada da će naše sutra biti lepše i bolje. Živeti sa njima i u ovakvim uslovima je milina.

Svaki njihov dan je težak i sličan prethodnom, ali su uvek nasmejani.

- Deca ujutru idu u školu u Mrčajevcima. Imaju organizovan prevoz, sreća. Radoje je skoro pa vrlo dobar đak. Prepametan je, jednu lekciju uči za pet minuta, pročita je dva puta i treći put je već zna. Čudo od deteta. Dete je i više nego zrelo za svoje godine. Život ga tako naučio. Na koja god vrata da pokucam svi imaju samo reči hvale za njega. On je moj ponos. Dođe iz škole ide do stoke, pa na livadu da kosi. Kaže da bi najviše voleo da se bavi poljoprivredom, ali i za to nam trebaju alati i mašine jer nemamo ništa. Kaže da jednog dana hoće da bude vozač motornih vozila. I neka ga! Ne mogu svi da budu doktori i inženjeri.

Račun za pomoć Mira Marković tekući račun u HALKBANK 155-3800181190350-94 Grad Čačak

A od stoke baka Mira kaže da čuvaju junicu, krmaču, prasiće i pet koza.

- Voli životinje, želja mu je da ima punu štalu krava, ovaca i jedan traktor, no krov nad glavom nam je najpotrebniji...

