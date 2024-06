POTRESNA ISPOVEST LIDIJE VESIĆ ČIJA JE ĆERKA ZAROBLJENA U GAZI: Sinoć se javila i poručila SAMO JEDNO! ŽIVIM U STRAHU (VIDEO)

Čovek se na sve navikne. I zaista je tako, jer nas je na početku izraelsko-palestinskog sukoba svakodnevno šokiralo mnogo fotografija i video materijala na društvenim mrežama sa ovog ratišta, naročito ogroman broj dece u Gazi koja i danas svakodnevno ginu.

Sada nažalost kao da smo se na ove užase navikli. Ali nije tako za one kojima su članovi porodice i dalje u centru ovog krvavog sukoba. Lidija Vesić Abbas iz Aleksandrovca, mesecima pokušava da svoju ćerku Marijam izvuče iz Gaze, tačnije iz izbegličkog kampa u Al Mogaziju.

U emisiju Puls Srbije uključila se upravo Lidija Vesić Abas.

foto: Kurir Televizija

Kaže da je sa ćerkom poslednji put kontaktirala sinoć:

- Sa Marijom sam imala poslednji kontakt sinoć. Javila se na kratko, samo da kaže da su jednostavno živi. Telefonska komunikacija jednostavno ne postoji. Normalan razgovor telefonom ne postoji. Kad ima internet, kad je internet priključen, znači kad ima internet veze, to bude jako kratko, možda pola minuta ili jednostavno napiše poruku pa se onda internet isključi, a onda čekam po dva sata da stigne sledeći odgovor.

Kaže da je njena ćerka čvrstog karaktera i da se nikada ni na šta ne žali:

- Ja imam jedan veliki problem sa Marijom, a to je što je ona takva devojka da ima jako čvrst karakter i u principu se nikad ni za šta ne žali.

Ćerku pokušava da evakuiše jako dugo, nažalost bezuspešno.

foto: Kurir Televizija

- Ja već jako dugo pokušavam da je evakuišem i naše vlasti su uradile apsolutno sve. Marija je trebala 20. marta da bude evakuisana i da izađe iz Gaze. Međutim, tu se rodio jedan novi problem da devojka ne može da putuje sama. Potreban je pratilac. U ovom slučaju jedina osoba koja je imala pasoš i koja je mogla da izađe je bio jedan od braće po očevoj familiji. Ja sam se obratila našoj ambasadi i u roku 24 sata taj mladić 23 godine je dobio vizu C, iz humanitarnih razloga, tako da može da napusti Gazu - rekla je Vesić Abas i dodala:

07:08 POTRESNA ISPOVEST LIDIJE VESIĆ ČIJE JE ĆERKA ZAROBLJENA U GAZI: Sinoć se javila i poručila SAMO JEDNO! ŽIVIM U STRAHU

- Od tada čekamo odgovor Izraela za dozvolu da on može da napusti Gazu. Izraelske vlasti uporno ćute, nikakvog odgovora. Ja sam se srpskoj javnosti obratila za pomoć, zato što, da tako kažem, svetlo u tami je se pojavila kompanija HALAL ORGANIK. Preko kompanije postoji mogućnost da se jednostavno plati. U pitanju je cifra od 5000 dolara plus takse i tako dalje i tako dalje, to je negde cifra otprilike 7000 dolara, da bi on kao pratilac mogao da izađe sa Marijom. Znači za cifru od 7000 dolara u stvari se spašavaju dve glave. Ne znam šta da vam kažem. Odlazim u krevet sa strahom, budim se sa strahom, živim u strahu od 7. oktobra prošle godine.

