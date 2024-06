OVO SU DVE OPASNE CRNE TAČKE U BEOGRADSKOM SAOBRAĆAJU! Okanović: Jedna rizčna za pešake, druga za vozače, NESREĆE SVAKODNEVNE!

Rupe na putevima, izbledeli pesacki prelazi, deonice puteva koje nose naziv “crne tacke” svakodnevno zadaju muke kako vozacima, tako i pesacima. Kako postupiti kada ne vidimo navedene prepreke ili znakove koji ukazuju na njih?

Na ovu temu govorili su u emisiji Puls Srbije govorili su Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, Nikola Radulović, autor emisije Auto TV edition i Milan Božović, stručnjak za saobraćaj.

Okanović je govorio tzv. crnim tačkama za pešaka i vozače u Beogradu:

foto: Kurir televizija

- Ako pričamo o crnim tačkama za pešake, u Beogradu bi to na primer bio pešački prelaz na Ibarskoj magistrali na Petlovom vrhu u visini benzinske pumpe. Ako pričamo o nekim crnim tačkama za vozače, povećan broj saobraćajnih nezgoda je na primer na kružnom toku kod opštine Novi Beograd, gde praktično ne prođe ni jedan dan, a da ne dođe do saobraćajne nezgode, na svu sreću sa lakšim posledicama, ali se one prosto dešavaju.

Znak koji obeležava crnu tačku smatra se ugroženom vrstom u saobraćajnoj signalizaciji. Vozači nemaju način da saznaju koja deonica puta je visoko rizična. Vozači nemaju način da saznaju kako je neka deonica ili kako je neko mesto crna tačka.

- Kod nas saobraćajni znak za crnu tačku se praktično ne koristi. U svakom slučaju crne tačke su nešto što zahteva angažovanje upravljača puta, a ne učesnika u saobraćaju. Dakle, oni su ti koji treba da prate, da uoče gde se nalaze crne tačke i da preduzmu mere kako bi se one otklonile i ne bi više bile crne tačke. Ponekad je dovoljno da stavite samo jedan jedini saobraćajni znak, na primer u nekoj malo oštrijoj krivini gde vozači često izleću - rekao je Okanović i dodao:

- Stavite jedan saobraćajni znak i na taj način spasite veliki broj ljudskih života. Pešački prelazi su uglavnom izbledeli ili gotovo nevidljivi. To predstavlja problem i za pešake i za vozače. Postavlja se pitanje kako pešaci treba da postupaju kada ne vide takozvanu zebru. Pešak svakako treba da vodi računa o sebi, o svom životu, ali opet se vraćamo na putare. Oni su ti koji ne smeju da dozvole da pešački prelaz ne bude propisno obeležen. Nema izgovora, ne postoji izgovorna skupa farba, nemamo dovoljno radnika, nemamo dovoljno ekipa. Znači svaki pešački prelaz od najvećeg bulevara do najmanjeg sokaka u Srbiji mora da bude propisno obeležen.

foto: Kurir televizija

Božović je rekao da se crne tačke poznate, ali da se pomeraju:

- Zna se koje su crne tačke. Vi od 2015. naovamo imate jedinstvenu bazu saobraćjnih nezgoda u Beogradu i i ta baza je dostupna svakom građaninu. Iz nje možete videti gde su najčešće saobraćajne nezgode i na tajTa mesta se s vremena na vreme menjaju i pomeraju. Vi ćete u jednok strenutku shvatiti da vam je recimo Bulevar oslobođenja crna tačka, pa ćete tamo staviti radare i on će prestati da bude crna tačka. To se polako pomere, ali jednom godišnje se rade preseci kako bi se njihov rang smanjio - rekao je Božović.

foto: Kurir televizija

Radulović je pozvao na opreznost vozača tokom saobraćaja, saglasivši se sa Božovićem da se crne tačke pomeraju promenom saobraćajne infrastrukture:

- Pre svega ono što je najbitnije jeste da budete odmorni kada krećete na duži put i da prekontrolišete svoje vozilo pre nego što krenete na bilo koji put. Da ne koristite multimedijalne uređaje tokom vožnje. Kako se menja infrastruktura saobraćaja tako se crne tačke pomeraju ili nestaju.

Kurir.rs

