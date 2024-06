KORAĆ: Očekujemo Peres Centar iz Tel Aviva na EKSPO 2027

"Očekujemo da Peres Centar za inovacije i mir iz Tel Aviva bude prisutan na izložbi EKSPO 2027 u Beogradu. Razgovori koje smo vodili sa rukovodstvom Peres Centra daju nam razloge da verujemo da će se to i dogoditi. To bi bio značajan događaj za Srbiju, i značajna inicijativa za produbljivanje saradnje Srbije i Izraela kroz promociju mira i saradnje mladih", rekao je Zoran Korać, direktor Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope iz Beograda.

On je, nakon posete sedištu Peres centra u Jafi, istakao da bi učešće ovog centra na izložbi Ekspo 2027 bila "velika stvar za Balkan". "Imati takve inovacije i startapove u Beogradu, to će biti velika inspiracija ne samo za Balkan, ne samo za Srbiju, nego za gotovo celu Evropu i to će inspirisati mnoge naše mlade ljude da idu tim putem i da uče što više, jer su obrazovanje i ekonomski razvoj suština mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana", naveo je Korać.

On je ukazao da će u narednom periodu, "kroz razgovore sa uticajnim donosiocima odluka iz politike i biznisa u Izraelu", biti precizno definisan format učešća Peres centra na svetskoj izložbi Ekspo 2027 koja će biti održana u Beogradu.

Tokom razgovora sa Jonom Bartal, direktorkom Kruga prijatelja Peres centra, istaknuto je da dve zemlje, Srbiju i Izrael, vežu snažne prijateljske veze koje je potrebno dodatno ojačati kroz saradnju mladih u oblasti inovacija i preduzetničkih inicijativa.

"Naše ruke su raširene za saradnju. Želimo da razmenjujemo iskustva i znanja sa našim srpskim prijateljima", rekla je Bartal i dodala da je vizija Simona Peresa bila da ovaj centar promoviše mir u regionu kroz saradnju i zajedničke programe mladih u inovacijama, sportu i umetnosti.

Predstavnici Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope posetili su izložbu fotografija "Sedmi oktobar", koja je postavljena u Peres centru, a gde su prikazane fotografije proslavljenog izraelskog ratnog fotoreportera Ziva Korona o terorističkom napadu Hamasa na kibuce na jugu Izraela, što je bio direktan povod za pokretanje vojne operacije Izraela protiv terorista Hamasa u pojasu Gaze.

Peres centar za inovacije i mir je neprofitna i nevladina organizacija sa sedištem u Jafi koju je 1996. godine osnovao deveti predsednik Izraela i dobitnik Nobelove nagrade za mir Šimon Peres. Cilj instituta je širenje Peresove vizije ljudi na Bliskom Istoku koji rade zajedno na izgradnji mira kroz saradnju u oblasti inovacija, ekonomije i društvenog aktivizma.