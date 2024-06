SRBINU U ENGLESKOJ SKINULI TABLICE SA VOZILA: Aleksandar pozvao policiju i otkrio razlog vandalizma! Ovo nije očekivao!

Aleksandar iz Srbije, koji već 10 godina živi i radi u Velikoj Britaniji, doživeo je, u najmanju ruku, neprijatno iznenađenje kada je nedavno, izašavši u šetnju, otkrio da mu je neko sa automobila skinuo obe registarske table.

U prvom trenutku se ponadao da su u pitanju neki vandali koji su table skinuli iz obesti i bacili u blizini automobila, ali to nije bio slučaj.

- Automobil je bio u dobrom stanju, niko ništa nije dirao, nema oštećenja, jedino što nema tablica - započeo je on priču na svom jutjub kanalu Engleski gastarbajter.

On kaže da se u Engleskoj smatra dosta bezbednim kada se auto parkira na ulici. Čak bezbednije nego u garaži.

- Kada kupujete polisu osiguranja za auto, morate da napomenete gde vam je auto preko noći. I onda, ako ga ostavite na ulici, u velikom broju slučajeva bude dosta jeftinije nego da ga, recimo, stavite u garažu. Meni je to jako čudno, ali, eto, to je tako, valjda iz nekog razloga statistike. Nemam pojma kako to funkcioniše, ali možda zbog toga što su ulice osvetljene, prometne, pa se smatra da se tu manje kriminala dešava... U svakom slučaju dosta je bezbedno - objašnjava.

Aleksandar, kaže, da nema mesta za drugi auto, pa je prinuđen da ga parkira na ulici, što je u Engleskoj sasvim normalno":

- Pozvao sam policiju da prijavim i da mi kažu šta da radim sledeće. Plašio sam se da su možda neki lopovi kriminalci uzeli, da planiraju možda da učine neko krivično delo, a ja posle da nadrljam... Pomislih, bolje da ja to prijavim. Očekivao sam da ću sada morati da apliciram da mi se dodele neke nove tablice sa novim brojem. I ništa, pozovem policiju, javi se jedna žena, bila je baš ljubazna. Pitala me gde se to desilo, u kojoj ulici, koji auto, koja je tablica. Uzela je podatke i rekla mi da će narednih šest meseci policija zaustaviti vozilo sa tim tablicama i da proveri dokumentaciju.

Kako mu je auto trebao već sutradan kako bi decu vozio u školu i u vrtić, pitao ju je šta sad treba da radim, kako da dobije novi broj tablice. Međutim, odgovor ga je iznenadio.

- Kaže ona: "Ne treba ti novi broj tablice. Ovde u Engleskoj jednostavno odete u bilo koju prodavnicu autodelova, platite oko 20-30 funti i oni vam naprave novu tablicu". Očekivao sam da, kao u Srbiji i većini drugih evropskih zemalja, postoji neka kompanija koja pravi tablice za celu državu, ali ne. Ovde pravi tablice ko hoće. Znači - neverovatno. Postoji neki standard koji mora da se ispoštuje. Propisano je koje su dimenzije tablice, boje, font, boja slova... ali, ne postoji neka specijalizovana kompanija koja se time bavi.

U međuvremenu, dok to ne završi, ona mu je savetovala da uzme običan karton, na njemu napiše brojeve, i zalepi ga na prednje i zadnje staklo.

- Rekla je da ne moram da žurim sa novim tablicama. Bukvalno mogžeš da voziš auto sa tim kartonskim tablicama koliko hoćeš i niko te neće zezati. Inače, ovde u Engleskoj važi to pravilo da se na auto jednom stavljaju tablice i ne menjaju, bez obzira ako taj auto promeni pet puta vlasnika. Vi možete auto prodati nekom drugom, pa taj drugi trećem, i tako dalje, ali table ostaju iste. Čak i ako promenite grad u kom živite uvek ostaje isti broj tablice na kolima, to se nikada ne menja i nikada se čak i ne plaća porez na prenos vlasništva.

U radnji gde je došao da uradi tablice tražili su mu saobraćajnu dozvolu.

- I verovali ili ne, u 21. veku ovako izgleda saobraćajna dozvola u Engleskoj - kaže Aleksandar pokazujući dvolisni papir u boji.

- Znači, ovo vam je ovako dvolisnica jedna, kvalitet papira je kao kod nekih najjeftinijih novina. I to se zove V5C papir, to je jedna dvolisnica gde u stvari piše ne ko je vlasnik auta, već ko je zadužena za održavanje. Znači, ta osoba je zadužena za generalno sve što se tiče tog vozila. Vi ste onda odgovorni da kupite osiguranje, da platite takse... Ukoliko prođete kroz crveno svetlo ili prekoračite brzinu, sve kazne stižu na ime te osobe koja je navedena ovde u dokumentu.

Aleksandar kaže da se taj dokument uglavnom i ne nosi sa sobom.

- Kada vas policija zaustavi, nikada vas neće pitati za ovaj dokument, jer oni preko broja tablica vide sve - i da li imate osiguranje, da li ste platili taksu, sve živo se vidi...

U prodavnici je napravio tablice. Platio je oko 30 funti. Do sada nije dobio nikakav epilog ovom slučaju. Počinioci još nisu pronađeni...

- Malo sam se raspitivao da vidim kako to funkcioniše ovde, da vidim zašto ljudi kradu table i koja je poenta, i onda sam čuo priče da ovde uglavnom klinci kradu tablice. To je zato što vam je ovde ograničenje na autoputu svega 70 milja, to je 116 kilometara na sat, znači u Engleskoj nigde ne možete voziti brže od 116 kilometara na sat. A ljudi ovde imaju dobre automobile od 200-300 konja, a nemaju gde da voze. I onda vam klinci obično ukradu tablice sa vašeg auta i stave na svoje vozilo i onda voze po autoputu. Kada ih snimi kamera za brzu vožnju, pošto su tamo moje tablice, ne mogu im ništa. Oni vide preko tih tablica da podaci o tom vozilu ne odgovaraju tom vozilu koje je snimljeno, tako da bukvalno to sve pada u vodu - objašnjava Aleksandar i dodaje da postoji i drugi razlog zašto se kradu table.

- Pre nego što odu na pumpu stave tablice koje su krali, a ovde su sve pumpe samouslužne - sami sipate gorivo. Sipaju gorivo, i onda, lepo, ne odu na šalter da plate nego sednu u auto i odu. Usnimi ih kamera, ali ista priča. Vidi se da brojevi tablica ne odgovaraju tom vozilu i onda opet ne mogu ništa. Ne mogu ni meni ništa jer to nije moj auto - kaže Aleksandar i dodaje da mu za sada nije stigla nikakva kazna, a nada se da i neće.

