PODIGNUT I DRON U POTRAZI ZA NESTALIM NIŠLIJOM (40): Trag mu se gubi na Bojaninim vodama

Potraga za četrdesetogodišnjim Nišlijom uveliko traje na izletištu Bojanine vode.

Njegov nestanak na tom delu Suve planine prijavljen je sinoć a njegov automobil zatečen je u podnožju planine.

- Zasad je nas devetoro koji pretražuju teren, a pridružiće nam se i neki vatrogasci. Nadamo se da će potragu da nam olakša dron koji ćemo podići za jedno sat vremena. Mi pretražujemo teren oko Bojaninih voda gde je planinar voleo da se često šeta odnosno gde su nas uputili njegovi prijatelji - rečeno je Kuriru oko 12.30 sati iz Gorske službe spasavanja.

Inače, kako saznajemo, reč je o iskusnom planinaru.

Jedan od poznatijih planinara, Ilija Anđelković iz Planinarskog sportskog kluba "Mosor" se nada da će uskoro naći nestalog Nišliju.

- Planina ume da bude jako ćudljiva. Kada se krene od Bojaninih voda nagore, tu obično ljudi odmore na mestu Devojački grob. To je jedan prevoj. Odatle je vrh Trem levo, a Sokolov kamen desno. Na toj relaciji ima dosta litica i ambisa i nepažnja može da dovede do krupnih posledica. Zato je preporuka da se u tom delu ne ide sam, već u grupi od obavezno tri planinara. Ako se bilo ko povredi, dvoje su potrebni za pomoć. Iskreno se nadam uspehu Gorske službe i da je čovek dobro - rekao nam je on.

Potraga traje od sinoć kada je prijavljen nestanak.

Izletište Bojanine vode je mesto koje se koristi preko cele godine. Od Niša je udaljeno oko 25 kilometara i vrlo je popularno među izletnicima, ali i šetačima.

