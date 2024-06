ZAŠTO OSMACI MASOVNO BIRAJU GEOGRAFIJU ZA MALU MATURU? Odgovor će vas i nasmejati i zabrinuti

JOŠ ŠEST DANA DO završnog ispita

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da 66.970 osmaka ima pravo polaganja završnog ispita za školsku 2023/2024. godinu, kao i da u srednjim školama ima 72.522 mesta, pa će biti mesta za sve koji polažu taj ispit.

- Budući srednjoškolci ne treba da brinu, jer za sve ima mesta u srednjim školama - rekla je Đukić Dejanović novinarima u Vladi Srbije, najavljujući da će osmaci završni ispit polagati 17, 18. i 19. juna.

Slavica Đukić Dejanović foto: Kurir televizija

Osmaci će 17. juna polagati srpski, odnosno maternji jezik pripadnici osam nacionalnih manjina u Srbiji, 18. juna matematiku, a 19. juna izborni predmet - geografiju, biologiju, istoriju, hemiju i fiziku.

Za polaganje ispita iz geografije, ove godine se prijavilo najviše đaka - njih 26.799 (41,28 odsto), za ispit iz biologije 23.547 đaka (36,25 odsto), za istoriju 6.021 (9,27 odsto), za hemiju 4.391 (6,76 odsto), a najmanje fiziku - 6.021 (6,43 odsto).

Prema rečima pomoćnika ministra prosvete Milana Pašića, ove godine se najviše đaka prijavilo za geografiju, dok je prošle godine to bila biologija, a kao razlog za to učenici su navodili da najlakše mogu da dođu do odgovora na testu iz geografije - sistemom eliminacije ponuđenih odgovora.

Milan Pašić foto: Zorana Jevtić

Pašić je naveo da učenici najbolje rezultate ostvaruju na testovima iz fizike i hemije, jer se za njih najviše prijavljuju oni koji najbolje znaju te predmete.

Kada je u pitanju formula za bodovanje uspeha u osnovnim školama, pomoćnik ministra je naveo da je ona ostala ista kao prošle godine - zbir opšteg uspeha na kraju VI, VII i VIII razreda pomnožena sa četiri, plus rezultat na testu iz srpskog/maternjeg jezika pomnožen sa 0,7, plus rezultat na testu iz matematike pomnožen takođe sa 0,7, plus rezultat na izbornom testu pomnožen sa 0,6.

Preliminarni rezultati ispita biće objavljeni u petak, 21. juna, u školama i onlajn, dok će konačni rezultati biti objavljeni tri dana kasnije nakon procesa žalbi.

Učenici će liste želja za srednje škole popunjavati 25. i 26. juna, dok će 1. jula biti objavljen raspored upisa đaka u željene srednje škole.

Pašić je dodao da je ove godine pokrenut Vajber kanal "Moja srednja škola - info kanal", koja za sada ima 26.000 korisnika i putem koje se šalju obaveštenja o svim važnim datumima vezanim za završne ispite i upise u srenje škole.

Direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović kazao je da je taj Zavod pripremio pitanja za sve testove, a đacima poručio da test sadrži standardna pitanja, iz oblasti koje su izučavali u školi, i da ne treba da imaju strah.

Roditeljima je poručio da ne dižu paniku kod dece, a nastavnicima koji će nadgledati proces završnog ispita da pokažu veliki stepen odgovornosti i da doprinesu da sve prođe bezbolno.

Kurir.rs/ Beta

