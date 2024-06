UBUDUĆE ĆEMO ZNATI KOLIKO ZAISTA KOŠTA NAŠE LEČENJE! Doktor i sindikalac složni: Ovo može da bude dobro, ALI JEDAN PROBLEM OSTAJE

Prošle nedelje ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da pacijentima na kraju lečenja kada izlaze iz državne bolnice treba dati račun da vide koliko to sve košta. On je istakao da "neće oni ništa plaćati, ali treba to da znaju".

Ovo je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama a najglasniji su bili oni koji su kao protivargument isticali brojke koliko svako od nas tokom radnog veka uplati u budžet na račun istog tog zdravstvenog sistema, a zauzvrat često nismo zadovoljni uslugom kada nam pomoć lekara zatreba i često moramo da potražimo pomoć u privatnim zdravstvenim ustanovama i da naravno to dodatno platimo. Mogu li da se pomire privatna i državna zdravstvena zaštita i da li je izvodljivo ono što kao pitanje mnogi pokreću, da se svakom od nas da za pravo da sam odluči gde će da uplaćuje svoje osiguranje voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović pitala je doktora Aleksandra Stojanovića i Živorada Mrkića iz sindikata medicinskih radnika.

- Ministar Zlatibor Lončar je dobro rekao, ja se slažem s njim, isto ovo sam predložio pre tri godine. Potpuno isto, da svi pacijenti neće platiti uslugu, neće da je kosta ništa, ali da nakon usluge koja se uradi u bolnici ili u Domu zdravlja, bilo gde, dobiju račun da vide koliko to košta. Pacijenti nekada ne shvataju odgovornost doktora i sestara, a u zdravstvu u Srbiji su svaki lekar i svaka sestra veoma dragoceni i potrebni, zato da bi se jedan lekar stvorio, treba da prođe 15-20 godina, taj kadar je svuda deficitaran, isto tako i medicinske sestre. Samo jedna operacija može da bude do 100-200 hiljada evra, koja se uradi svaki dan u Srbiji - rekao je Stojanović.

Na konstataciju voditeljke da naše lečenje pokriva zdravstveno osiguranje, Stojanović tvrdi:

- Pa zato ste i napali ministra, mnogi od vas. Zato što u situaciji ovoj koju vi imate, vi ne platite ništa, a vaše osiguranje nekad se desi, da to ne pokriva. To daje država. Ja vam ponavljam po peti put, ovakvo zdravstvo u Srbiji što ima ne postoji nigde.

Drugi sagovornik Kurir televizije dao je svoj sud o Lončarovoj inicijativi.

- Ministar kada je govorio o ovome on nije mislio na određenu mikro sredinu, dakle na određeni Dom zdravlja, na određenu Opštu bolnicu, na određeni KBC, na određeni Klinički centar, institut ili zavod. Mislio je na zdravstvo Srbije. Kada smo čuli ovu vest, kada smo se informisali o njoj, pokušali smo da saznamo kao sindikat, o čemu se tu radi. Kao prvo, nesrećno je upotrebljen termin. Ne radi se ni o kakvom računu, radi se o informaciji. Ali ovo vam kažem sad, zaista smo se informisali na vrlo visokim mestima, na vrlo kompetentnim mestima. Ono što ovde može da bude jedan dobar pokazatelj, to znači kao prvo da pacijent bude svestan šta je sve urađeno kada je on u pitanju. Dakle, da dobije informaciju, a da ne mora da je traži - rekao je Mrkić.

Ukazao je i na drugu stranu medalje problema koji tišti srpsko zdravstvo.

- Tu se, nažalost, ne vidi mito, korupcija i ostale negativnosti koje postoje. Tu se ne vidi onaj novac koji sam ja morao ili neko drugi ili neko treći da dam hirurgu, recimo, da bi me primio u državnu kliniku, tačno zakazanog dana, minuta i da bih posle toga bio operisan. E, to se tu ne vidi. Dakle, ovo je s jedne strane veoma dobro, što pokazuje legalne i legitimne tokove zdravstvenog dinara, ja želim da vidim kako se to troši. I to je odlično. Ono što se, nažalost, ne vidi, to su ilegalni tokovi novca i korupcije.

