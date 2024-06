OGLASIO SE OTAC NESTALOG PLANINARA: I ranije je ovde planinario, ali NIKADA SAM! Očekuje se uzimanje otisaka sa automobila (VIDEO)

Intenzivna potraga za muškarcem koji je noćas nestao u izletištu Bojanine vode na Suvoj planini je u toku.

Sa ljudima koji učestvuju u potrazi bila je novinarka Kurira Emilija Andrejević.

foto: Kurir televizija

- Nalazimo se na izletištu Bojanine vode gde je, kako saznajemo juče u popodnevnim časovima nestao 40-godišnji muškarac. Potraga je i dalje u toku, a obratio se i njegov otac. Siniša Đorđević:

foto: Kurir televizija

- Njegova žena me je zvala oko pola šest i pitala me da li je slučajno dolazio kod mene. Rekao sam da nije, ali čuli smo se ujutru. I onda je počelo tu, svi smo ga zvali, nije se javljao, prijavili smo u SUP-u, došli su, a i sami smo se organizovali računajući na to gde može u tom trenutku da bude. Bilo je više ekipa. Neki su otišli na Kamečki vis, neki pored Nišave. Pošto ovde planinari, mi smo pretpostavili da može da bude i ovde. On je imao neki sat na kojem se registruje na kojoj kilometraži, koliko kilometara je kolima, ne znam kakav je to sat. I onda to je bilo negde na 19 ili 17 kilometara od Niša - rekao je Đorđević i dodao:

- Došla je gorska služba, milicija je došla tu da obezbeđuje kola, vatrogasci su došli, drugovi, prijatelji, tražili su ga, noć je bila, mrak je bio. Ja mislim da su bili do četiri sata ili koliko, ne znam tačno, ja nisam bio sinoć i ne znam, a jutros smo zajedno došli ja i sin.

Oba telefona nestalog ostala su u njegovom automobilu:

- U kolima su ostala dva telefona, službeni i privatni. Kad su probali da zovu zvonio je telefon i ukapirali su da su telefoni ovde u kolima.

Đorđević kaže da je njegov sin dolazio na ovo mesto i ranije:

- Dolazio je sa prijateljima, sa drugima planinarima i to, ali nikad nije išao sam. Pošto je automobil zaključan, očekuje se da se otključa zbog uzumanja otisaka i i te forenzike. Da se vide telefoni i ko ga je zvao.

