LEKARI SA "DEDINJA" OBORILI SVETSKI REKORD - SPASILI 21 ŽIVOT ZA DAN Pri srčanom radu, ali BEZ SKALPELA, izveli zahtevne operacije

Lekari Instituta za kardiovaskularne bolesti (IKVB) "Dedinje" juče se postavili novi svetski rekord, nakon što su u jednom danu izveli čak 21 TAVI proceduru, odnosno zamenu aortnog zaliska na srčanom mišiću. Dedinjski lekari još jednom su potvrdili pobednički tron po broju TAVI procedura, a svi pacijenti su dobro i već sutra odlaze svojim kućama.

TAVI procedura je minimalno invazivni zahvat, koji podrazumeva da se bez skalpela, otvaranja grudnog koša i zaustavljanja rada srca pacijentu menjaju oboleli zalisci "protezama" napravljenim od svinjske srčane maramice.

Dvadeset jedan pacijent je juče na Institutu "Dedinje" dobio novi srčani zalistak koji se sastoji od stenta u kom se nalaze listići od svinjske ovojnice. Ta implantacija njihov život će, ne samo produžiti, već ga učiniti značajno kvalitetnijim.

U pitanju su stariji, životno ugroženi pacijenti kod kojih aortni zalistak teško može da se zameni kardiohirurškim putem, jer i ako prežive operaciju, postoperativni tok je vrlo težak. Kod tako rizičnih pacijenata, izvođenjem TAVI procedure, smrtnost je smanjena za čak 50 odsto.

Kako je izjavio direktor IKVB "Dedinje" prof. dr Milovan Bojić, svi pacijenti sa jučerašnjih intervencija su zdravo i dobro. Oni danas prelaze na odelenja, a sutra se vraćaju svojim kućama. Reč je o pacijentima u osmoj i devetoj godini života.

- Ova procedura se tiče populacije koja je posebno ugrožena, kao što nam je dobro poznato ona spašava ljude u starijoj životnoj dobi. Ti pacijenti se u klasičnom operativnom lečenju teško skidaju se mašine za vantelesni krvotok i zbog toga je njihov postoperativni tok izuzetno složen i komplikovan - kazao je prof. dr Bojić na konferenciji za medije povodom postizanja novog svetskog rekorda u broju izvedenih TAVI procedura.

Tim kardiologa koji pomeraju granice

Ovaj svojevrstan podvig juče je izveo tim lekara - interventnih kardiologa, na čelu sa dr Mihailom Farkićem, dr Draganom Topićem, dr Milanom Dobrićem, dr Sašom Hinićem, a posebno se ističu dvojica mladih lekara - dr Vladimir Zobenica i dr Matija Furtula

I ovo nije prvi put da stručnjaci Instituta "Dedinje" pomeraju granice u medicinskim dostignućima. Naime, nakon obaranja evropskog rekorda krajem marta 2022. godine, kada su naši stručnjaci prestigli čuvenu lajpcišku kliniku sa 10 TAVI procedura u jednom danu, početkom decembra prošle godine, 17 pacijenata je dobilo novi aortni zalistak sa stentom i listićima od svinjske srčane maramice, čime su osvojili i svetski rekord. Tako su juče lekari Instituta "Dedinje" oborili i sopstveni rekord koji su postavili.

Inače, prof. dr Alan Kribije, francuski interventni kardiolog je rodonačelnik TAVI metode, koju je prvi put izveo 2002. godine. Zahvaljujući njemu, ova metoda se danas izvodi u 170 zemalja sveta, spaseni su životi nekoliko stotina hiljada pacijenata starije životne dobi, bez koje bi kardiohirurški zahvat na aortnoj valvuli bio upitan ili bi, eventualno, imao komplikovan postoperativni oporavak.

- Kada smo osvojili svetski rekord u decembru prošle godine, to je bilo 17 takvih procedura. Tada je profesor Kribije rekao: "Budite sigurni da će ovaj rekord dugo ostati takav", a ja sam dodao da ćemo ga sami nadmašiti. Ono što je novo jeste da smo ovu 21 intervenciju izveli brže i u kraćem vremenskom intervalu nego prethodnih 17 intervencija. To je znak da se svi učimo znanjima, veštinama, organizacije se dodatno unapređuju, pa smo dobili nove lidere. Praksa Instituta "Dedinje" je da nikad ne počiva samo na jednom pojedincu - dodao je prof. dr Bojić.

Lončar: Obnovićemo Institut "Dedinje 1"

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar čestitao je medicinsikim i nemedicinskim radnicima Instituta "Dedinje" na izvanrednom uspehu i najavio obnovu zgrade "Dedinje 1".

- Nije najteže doći do vrha, mnogo je teže ostati na vrhu, a još teže je te rezultate popravljati i obarati one prethodne. Vi ste to uspeli i budite ponosni na to. Smatram da oni koji rade, imaju viziju, volju i rezultate, da treba da im se pomogne. Zato ćemo se na sve načine potruditi da u sledećem budžetu bude novca za obnovu zgrade "Dedinje 1". Takođe, pokušaćemo da nađemo drugi prostor za Institut za rehabilitaciju koji se nalazi do vas, a da vi preuzmete trenutnu zgradu. Plan je da u sledećem budžetu odvojimo novac za još jednu operacionu salu u Institutu "Dedinje" - poručio je Lončar.