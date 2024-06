DECI USTA PUNA AFTI, NA RUKAMA I NOGAMA PLIKOVI: Domovi zdravlja puni, pedijatri zabrinuti zbog groznog virusa koji kosi mališane

Pedijatrijska odeljenja u domovima zdravlja puna su dece koja imaju simptome stomačne infekcije, virus BRNU i ujede krpelja, upozoravaju lekari!

U Domu zdravlja Savski venac u predškolskom dispanzeru svaki lekar ima oko 50 pregleda, što je na dnevnom nivou između 200 i 300. Od ovog broja oko 20 odsto je zbog uboda krpelja, a oko 50 odsto je zbog virusa BRNU, koji izaziva bolest ruku, nogu i usta, a reč je o enterovirusu koji se nalazi u digestivnom traktu.

Pedijatar dr Jelena Mitrović, načelnica Doma zdravlja Čukarica, potvrdila je i da je u toj zdravstvenoj ustanovi primetan povećan broj dece s virusom BRNA.

Izgleda grozno

- Sam virus nije opasan, ali sve to izgleda grozno s vezikulicama na šakama, stopalima i oko usta. Najčešći problem je što deca imaju afte i u ustima, pa teško gutaju. Zato im treba davati nešto od antiseptičnih sprejova ili hranu koja je ispasirana i ohlađena. Nije strašno ako dete ne jede često, bitno je da pije, jer to jako boli u ustima, tako da se daju i lekovi protiv bolova da malo ublaže sve to, čak i ako dete nema temperaturu - kaže za Kurir dr Mitrović i naglašava i da je primetan povećani broj ujeda krpelja, ali da je to ne čudi jer je sezona:

- Deca koje je ujeo krpelj moraju da se jave lekaru da se on izvadi i da se ubodno mesto prati narednih mesec dana, pa ako se pojavi koncentrični krug oko mesta ujeda, da se jave lekaru radi dalje terapije.

Ukoliko vas ujede krpelj ne mazati alkoholom, benzinom ili acetonom mesto na kom je krpelj

krpelja uhvatiti pincetom za rilicu

okrenuti ga suprotno od kazaljke na satu

mesto uboda dezinfikovati

pratiti stanje uboda

ako dođe do crvenila, javiti se lekaru

Preti lajmska bolest

Krpelji mogu biti prenosioci raznih bolesti, ali najčešće bakterije koja izaziva lajmsku bolest.

Kako se zaštititi od ujeda krpelja izbegavati visoku travu, bujno zelenilo parkova, livade, šume

pri boravku u prirodi koristiti repelente

nositi svetlu odeću koja pokriva ruke i noge

nakon boravka u prirodi pregledati kožu

proveriti i odeću

- Nije svaki krpelj zaražen bakterijom koja izaziva lajmsku bolest, ali zbog opreza mora da se vodi računa i da se proveri svaki ubod. Nakon boravka u prirodi treba iskontrolisati kožu, a krpelja eliminisati ukoliko je uočljiv. Mesto uboda pre vađenja krpelja ne treba mazati alkoholom i benzinom, već krpelja pincetom zahvatiti za rilicu i okrenuti ga suprotno od kazaljke na satu. Bitno je da to mesto nakon vađenja bude praćeno.

Simptomi virusa BRNU često odbijanje obroka

kod male dece se javlja i kašasta stolica

povišena telesna temperatura, do 38

povremena glavobolja

bol u grlu

inkubacija traje od tri do pet dana, drugog ili trećeg dana bolesti na šakama, stopalima i u ustima se javlja ospa koja liči na plikove

Ukoliko se u roku od nekoliko dana pojavi crvenilo, to može biti znak da je krpelj bio zaražen. Problem može nastati ukoliko se to ne prijavi lekaru. Ne treba ignorisati ni temperaturu, koja se može javiti nakon mesec dana - objašnjava za Kurir spec. opšte medicine dr Radmila Šehić i upozorava:

Roditelji zabrinuti Javile se varičele kad im vreme nije Varičele ili ovčije boginje pojavile su se među decom u predškolskom uzrastu. Ova zarazna bolest je obično sezonskog karaktera, s maksimumom obolevanja u sezoni jesen-zima-proleće, međutim, sve češće se javlja i tokom leta.

- Ako to bude zanemareno i tretirano na svoju ruku, može se desiti da prođe i nekoliko godina pre nego što dođe do simptomatologije, naročito neuroloških oboljenja, oštećenja nerava, centralnog nervnog sistema. Sve to može da se iskomplikuje i ta osoba je onda kandidat za invaliditet.

