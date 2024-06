"PREDSTAVLJAO SE KAO SVEŠTENIK, A O KOME SE RADI SAZNAO SAM KASNO!" Sektolog opisao kako je NASEO NA PREVARU lažnog crkvenog lica!

Policija je nedavno uhapsila tri osobe osumnjičene da su tokom marta i aprila prošle godine, preko naloga „Crna magija“ na društvenoj mreži Fejsbuk, prevarili jednog muškarca iz Vršca, navodeći da će mu „vračanjem“ rešiti emotivne probleme.

Od njega su, kako se sumnja, tražili da im uplati 1.794.000 dinara, što je oštećeni muškarac učinio. Sve u svemu, skoro dva miliona dinara za rešavanje emotivnih problema vračanjem. Ovaj muškarac nije jedina žrtva onih koji skidaju crnu magiju, proriču budućnost i unovčavaju tudju muku i slabost.

O tome zašto neki ljudi koji imaju odredjene probleme ne zatraže pomoć psihijatra ili duhovnika, već lako padaju u mrežu prevaranata govorio je u emisiji Puls Srbije Slađan Mijaljević, stalni stručni saradnik za apologetsku misiju misionarskog odeljenja Arhiepiskopije beogradsko - karlovačke.

- U svim civilizacijama postoje ljudi koji se bave nekim graničnim verovanjima koja ne spadaju u zvaničnu religiju. S druge strane postoje ljudi koji koriste ta njihova verovanja i zloupotrebljavaju ih. Koriste ljudske slabosti. Dodatno indukuju neke probleme pored onih koje ljudi već imaju. Govore im: desiće ti se i to i to, a sve to mogu ja da ti rešim." Čovek u tom trenutku doživljava suženje svesti. Često ljudi odlaze kod tih navodnih skidača magija po preporuci nekog prijatelja. Čovek često i ne istražuje da li je to provereno jer je zaokupljen svojim problemom - rekao je Mijaljević.

Smatra da je razlog traženja pomoći kod vračara umesto kod duhovnika ili psihologa u nedovoljnom verskom obrazovanju:

- Ljudi ne traže pomoć od duhovnika zato što smo mi verski neobrazovan narod. Odrasli smo uz to da nam to nije u vidokrugu. Sveštenici imaju predmet na fakultetu koji se zove pastirska psihologija. To je najstariji vid psihologije. Umesto stručne psihološke pomoći ljudi odlaze kod nekih frizerki, pevačica i autolimara koji su navodno naučili da skidaju crnu magiju. Ne znam kako' kiselinom?

Kaže da se ponude za vračanje i skidanje magije u najvećem broju slučajeva dostavljaju preko društvenih mreža:

- Preko 90 odsto rada sekti i skidača magije zasniva se na društvenim mrežama. Oni nekada čak i ne vide ljude nego kažu: "Pošalji mi sliku, pa ću ja preko te slike da ti skinem crnu magiju".

A kako se prevaranti često maskiraju u crkvena lica, opisao je kako je jednom prilikom i sam bio obmanut od jedne osobe koja se predstavljala kao sveštenik.

- Prevaranti se čak i kostimiraju koristeći svešteničku odeždu. Idu i skupljaju priloge za ovaj ili onaj manastir. Sam sam ih sretao, čak sam u jednom slučaju naseo na tu prevaru pre 10- tak godina. Pritom sam više nego dovoljno informisan. Ugostio sam tog čoveka i bio sažaljiv prema njemu da bi tek nakon nedelju dana dobio informaciju ko je i šta je. To je bio raščinjeni sveštenik iz Rusije. Ali on zna manire, zna da se ponaša. Koristi besprekorno očišćenu mantiju i naprsnik. Kao da su ga spremali za film. Čovek je u svom svetu. To da su ga raščinili nije shvatio. I dalje se ponašao kako se ponašao. Onda vi ne možete tako lako da ga prepoznate. Ima jako puno ozbiljnih prevaranata.

