TESTOVI ZA MALU MATURU SPREMNI Otvaraju se pred polaganje, ove godine važna novina! Detaljan kalendar za buduće srednjoškolce

Budući srednjoškolci završni ispit, malu maturu, od kog im zavisi koji će srednju školu upisati, polažu 17, 18. i 19. juna. Kako su već saopštili iz Ministarstva prosvete, testovi su pripremljeni, odštampani, upakovani u sigurnosne kese i posebne kutije sa zatvorenicama i spremni za distribuciju po posebnom rasporedu. A ono što sve zanima jeste kako ti testovi izgledaju i koliko su bezbedni!

Za izradu testova, kao i godinama unazad bio je zadužen Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Testovi spremni i pod ključem

- Testovi za polaganje male mature koji su odštampani čuvaju se u sefu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i to je procedura koja važi već nekoliko godina. Ta procedura počinje sa samom pripremom zadataka, testova, štampe i do samog pakovanja. Praktično, testovi će napustiti prostorije Zavoda tek neposredno pred završni ispit, i to je procedura koja garantuje bezbednost i sigurnost. Partneri koji se bave transportom testova do školskih uprava i do škola su takođe provereni, tako da ove godine nemamo razloga da brinemo o sigurnosti i bezbednosti testova - objasnio je Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

On je opisao i sam proces čuvanja testova.

- Prostorije, odnosno sefovi u kojima se nalaze testovi obezbeđeni su kamerama, ali i kontrolom pristupa, tako da se tokom poslednjih šest meseci do u sekund zna ko je ušao i izašao iz tih prostorija, a broj ljudi koji za to ima dozvolu je vrlo limitiran broj ljudi. To su za sada samo ljudi iz Zavoda i naši saradnici - kaže on.

Testove ranije čuvala BIA

Nekada je štampanje testova za polaganje male mature nadzirala BIA, a njihovu distribuciju pratilo je policijsko obezbeđenje, jer je bilo slučajeva da nekako "procure" i nađu svoj put do javnosti i pre polaganja mature.

Milan Pašić i Miloš Blagojević, savetnici ministarke prosvete potvrdili su da su testovi za polaganje male mature danas bezbedni, da se čuvaju na sigurnom u sefu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i da će neposredno pre polaganje male mature biti raspoređeni školama.

- Testovi se obično distribuiraju ranije školama, a onda škole za malu maturu otvaraju zapečaćene testove i dele ih učenicima. Ne otvaraju se svi testovi odjednom, već će 17. juna biti otvoreni testovi znanja iz maternjeg jezika, 18. juna testovi znanja iz matematike, a 19. juna testovi znanja izbornih predmeta - kaže Pašić.

Prema rečima Miloša Blagojevića, potpuna bezbednost testova male mature usledila je pošto je Ministarstvo prosvete preuzelo kompletnu kontrolu nad procesom štampanja i distribucije testova.

- Testovi tada nisu štampani u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, već u "Politici", nakon toga je Ministarstvo prosvete preuzelo opremanje štamparije u zavodu i osiguralo sve bezbednosne procedure koje su definisane i koje se poštuju. Zbog toga se testovi i bolje čuvaju i skladište testovi. Već od 2017. godine kada se desio poslednji incident sa "curenjem" testova u javnost, je jedan deo Zavoda osposobljen za štampanje i skladištenje testova. Od tada mi takvih incidenata nismo imali - rekao je Miloš Blagojević.

Šta je unapređeno:

omogućen fleksibilan način pakovanja

u planu pakovanja izbačena "lokacija polaganja" i zadržana "škola"

implementiran sistem pakovanja za pet izabranih predmeta

optimizovan način pakovanja na jezicima nacionalnih manjina

u sistem ubačeni i testovi slabovidih učenika

izbačeno pakovanje u kutije, direktori donose testove u skening centre

Kako sada izgledaju testovi

Struktura testova i broj otvorenih i zatvorenih zadataka biće sličan kao i prethodnih godina, što znači da će većina zadataka biti rešavana tako da će se zaokruživati jedan od ponuđenih odgovora.

Ranđelović je pre ukazao i na to da bi Zavod i ceo obrazovni sistem trebalo da prilagode testove potrebama i navikama novih generacija, tehnološkim procesima koje koristimo, kao i realnosti stanja u našim školama i duhu vremena.

Kako se pregledaju testovi

Od školske 2019/2020. godine svi testovi se pregledaju elektronski, odnosno zadatke zatvorenog tipa ocenjuje softver, a otvorene zadatke nastavnici putem FON-ove aplikacije.

Za razliku od prethodnih, kako navode iz Ministarstva prosvete, ove godine biće ubrzan proces pregledanja testova. Razlog tome je i što su i članovi okružnih upisnih komisija obučeni da pregledaju testove u skening centrima.

Broj skenera u kojima se automatski pregledaju testovi povećan je za gotovo duplo, na 85, i samim tim je skoro za duplo skraćeno vreme pregledanja testova.

Kako su objasnili iz nadležnog ministarstva unapređena je komunikacija sa pregledačima kroz specijalizovanu aplikaciju. Sama aplikacija za pregledanje testova je unapređena, pojednostavljen je korisnički interfejs, a od ove godine na njoj će biti dostupan i ključ sa rešenjima.

Bodovanje male mature

Za upis u srednju školu boduje se ostvareni uspeh u osnovnoj školi (šesti, sedni i osmi razred), ali i ostvareni rezultati na maloj maturi. Iz osnovne škole đaci najviše mogu da ponesu 60 bodova, dok na testovima mogu da ostvare 40 bodova.

Učenik može da ostvari:

najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti

najviše 14 bodova na testu iz matematike

najviše 12 bodova na trećem testu

Svaki test male mature nosi po 20 poena, a da bi se izračunali bodovi broj ostvarenih poena sa srpskog i matematike množi se sa koeficijentom 0,7, a na trećem testu sa koeficijentom 0,6. Maksimalni broj bodova iz osnovne škole je 60 bodova, za učenike koji imaju sve petice u knjižicama.

Đaci koji su tokom osnovne škole ostvarili dobre rezultate na takmičenjima dobijaju dodatne bodove:

Prva nagrada na međunarodnom takmičenju donosi dodatnih 12 bodova

Druga nagrada 10

Treća 8 poena

Prvo mesto na republičkom takmičenju dobija 6, za drugo 4, a za treće 2 boda

Kalendar male mature

17. jun: završni ispit – test iz srpskog jezika

18. jun: završni ispit – test iz matematike

19. jun: završni ispit – test iz izbornog predmeta

21. jun: preliminarni rezultati male mature

21. jun: prijem prigovora na preliminarne rezultate

24. jun: konačni rezultati male mature

25-26. jun: popunjavanje lista želja za upis

28. jun: objavljivanje konačne liste želja

1. jul: objavljivanje raspodele đaka po školama

1. jul: objavljivanje slobodnih mesta za drugi krug

