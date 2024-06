"NE MOGU DA VERUJEM ŠTA MI SE DEŠAVA" Malom Radoju život se preokrenuo naglavačke! Ovo je čovek koji mu gradi i kuću i štalu FOTO

ČAČA - Priča o teškoj sudbini malog Radoja, dečaka iz sela Katrga kod Čačka proteklih dana obišla je Srbiju i region.

Da pomogne javilo se dosta dobrih ljudi, a Dragiša Tomić, privrednik iz Požarevca, i lično je došao u malo pomoravsko selo kako bi ni manje, ni više već sagradio kuću za ovu napaćenu porodicu, ali i štalu, koju mali domaćin Radoje toliko priželjkuje.

Na pragu trošne kuće Dragišu je dočekao mali Radoje sa sestrom Ivonom i mamom Mirom.

- Hvala vam neizmerno, ja ne mogu da verujem šta mi se događa poslednjih nekoliko dana koji su meni i mojoj porodici okrenuli život za 180 stepeni", kazao je Radoje dok su mu u očima zaiskrile suze kada mu je Dragiša saopštio da želi da mu napravi ne samo kuću nego i čitavu farmu.

Međutim Dragiša nije došao sam, sa njim su došla i njegova četiri unuka čije su ruke bile pune darova.

foto: RINA

- Gledao sam priču o malom Radoju u Gvozdenovoj emisiji „Nećete verovati“. Odmah sam pronašao njegov broj pozvao ga i rekao da želim pomoći dečaku i on je sve organizovao. Pogodila me je priča o ovom dečaku, a sa sobom sam u posetu poveo i svoja četiri unuka jer želim da vide svojim očima kako život ume nemilosrdno da se poigra sa ljudima i sa kakvim nedaćama se suočavaju neki njihovi vršnjaci. Oni to nikad nisu doživeli ali to moraju da znaju i to je jedna velika lekcija koja će im mnogo značiti u životu, a to je da nikad ne sme da ih ponese bogatstvo i da nikada ne smeju da okrenu glavu od tuđe nesreće", kazao je za RINU Dragiša.

1 / 7 Foto: Privatna Arhiva

On je dodao da će radovi krenuti već u subotu i da će porodica imati svoj novi, pristojan dom, ali i pomoćne objekte.

Napravićemo im kuću koja će biti u osnovi 10 x 8, sa dve ploče i koja će imati tri sobe, kupatilo, predsoblje i dnevni boravak. Imaće sve uslove za jedan normalan život a dole u uglu livade napraviću mu štalu da ima gde da smesti njegovu stoku koju ovako pažljivo hrani i održava. Ovaj dečak je primer kako se treba boriti i to je nešto što me je motivisalo da dođem i pređem nekoliko stotina kilometara", ističe Dragiša.

1 / 3 Foto: RINA

Izgradnju kuće pomaže i grad Čačak

Dragiša Tomić je poznati privrednik iz Požarevca koji je danas u penziji, ali je i dalje aktivan i živahan čovek, pun duha i dobrih namera. Meštani Katrge verovatno će ga viđati ovih dana kada bude krenuo da dovozi materijal za novu kuću.

1 / 9 Foto: RINA

Upravo sam se čuo sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem sa kojim sam dogovorio da svu papirologiju, dozvole i zemljane radove odradi grad Čačak. To mi je od velikog značaja da ne bih za to morao da vučem mašine iz Požarevca i stekao sam utisak da se radi o jednom prijatnom čoveku koji je odmah kazao da nam stoji na raspolaganju. Siguran sam da ćemo on i ja zajedno za neka dva meseca ovde proslaviti naselje sa malim Radojem i njegovom porodicom u novu kuću", kazao je Dragiša.

Kurir.rs/RINA